Игроки "Шахтера" поддержали детей, скрывающихся в бомбоубежищах Мариуполя

Во вторник, 19 апреля, третий благотворительный матч с начала войны в Украине провел "Шахтер". В Стамбуле "горняков" принимал местный "Фенербахче".

Перед игрой гимн Украины исполнила Ольга Полякова. На этот раз обошлось без эксцессов, как это было в Гданьске, и украинская певица спела сольно без сопровождения музыки. Потом все почтили минутой молчания память погибших украинцев.

На этот раз футболисты Шахтера вышли без надписи украинских городов на экипировке. Зато в специальных футболках, на которых изображена 4-летняя Алиса, которая полтора месяца живет в подвале в Мариуполе. Также на игровой форме обеих команд была надпись "Футбол ради мира" (Football for peace).

Первый удар в матче нанес Ефим Конопля уже на второй мин. Мяч пролетел рядом со штангой. В общем, инициативой владели хозяева. И в 14-й мин. создали реальный момент для взятия ворот. Мергим Бериша оказался перед Андреем Пятовым, однако вратарь Шахтера выиграл эту дуэль.

В середине тайма "Шахтер" впервые попал в створ ворот "Фенербахче". Конопля подал точно на голову Кириллу Сигееву. Нападающий пробил по центру, где и находился голкипер. Турецкая команда ответила ударом Арды Гюллера в руки Пятову.

Несмотря на то, что трибуны стадиона не были заполнены, фанаты Фенербахче громко поддерживали свою команду на протяжении всего матча.

Счет был открыт на 26 мин. Хозяева воспользовались провалом "горняков" в защите, Эннер Валенсия получил точную передачу от партнера, вышел на Пятова и спокойно переиграл вратаря дончан - 1:0.

Манор Соломон, вернувшийся в расположение Шахтера, почти сразу имел возможность установить паритет. Полузащитник ушел от офсайда, пробежал почти пол футбольного поля, однако переиграть голкипера хозяев не смог, пробив точно у него.

В конце тайма Пятов спас команду от второго пропущенного мяча. Андрей отразил попытку Валенсии буквально с нескольких метров.

В перерыве Роберто Де Дзерби сделал несколько замен. В частности, на поле вышел Марлон. Одни из немногих легионеров, оставшихся в Шахтере, а не бежал домой или в другой клуб.

На старте второго тайма лучше были "горняки". Больше держали мяч. Совсем рядом со штангой пробил Соломон. "Фенербахче" рассчитывал в основном на контрвыпады. Один из них едва не привел ко второму голу, однако удар головой игрока турецкой команды оказался неточным.

Команды вроде бы и держали темп игры, однако создать что-то действительно опасное не могли. Можно вспомнить разве что удар Бериши со штрафного в руки Алексею Шевченко.

"Шахтер" уступил в товарищеском благотворительном матче "Фенербахче" со счетом 0:1. Отыграться "горнякам" так и не удалось.

"Шахтер" анонсировал еще товарищеские поединки против "Севильи", "Гайдука", ПСЖ и "Лацио". О конкретных датах пока не сообщалось.