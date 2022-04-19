Вита Яковлева: Харьков. Чему научила нас война - хроники будней

Вита Яковлева - харьковский журналист, редактор, блогер. В её жизни, правда, далёкой довоенной, была и работа в газетах Горловки, но потом она всё же вернулась в Харьков. Там же находится и сейчас - во время войны. И успевает написать в соцсетях спокойно взвешенно, помочь окружающим, ободрить отчаявшихся. Потому что по жизни человек она уравновешенный, выдержанный и наблюдательный.

С её разрешения мы публикуем почти дневниковые записи из Фейсбука, которые характеризуют нас - людей. борющихся за свободу своей страны.

Обратили внимание, как изменились люди вокруг? Как мы сами изменились за время войны?

...Стоим в очереди, холодно. Мимо пробегает мужик в спортивных трусах - больше ничего на нем нет. Рядом так же важно бежит большой пес. Обычная реакция в мирной жизни - посмеялись и прокомментировали, чтобы ничего себе не отморозил. А сейчас очередь даже внимания не обратила, мало ли, кому что хочется отморозить. И только милая старушка покрестила бегуна вслед и тихонько сказала: "Храни тебя господь, сыночек".

...Несколько мальчишек лет по 7 чинно обсуждают меню на обед. Один рассказывает, что мама купила окорочка и будет их запекать: "Я люблю окорочка, их все любят". Другой его перебивает.

- Лучше покупать целую курицу. От нее больше пользы. И бульон будет для супа, и мясо вареное для блинов, и ноги можно пожарить, да еще и косточек животным останется. Учись экономить, война у нас, - голосом учителя, вычитывающего нерадивого ученика, объясняет он.

...В парикмахерской парень лет 30 делает стрижку. Он явно работает там, где помогают при чрезвычайных ситуациях. Мастер спрашивает, зачем так коротко. Может, оставить подлиннее, чтобы челка лучше лежала?

- Нет, - с улыбкой отвечает он, - пока не надо красивую челку. Некогда за прической следить. Покороче стриги, как раз до конца войны все отрастет - и буду встречать победу красивым.

...В аптеку заходит дедушка с упаковкой аспаркама. Я знаю, что препарат применяют как дополнительную терапию при болезнях сердца. А он не знает, пришел спросить, что это и кому можно. Лекарство пила жена, она умерла, а некоторые препараты со сроком годности до 25-го года остались. Остальные он знает от чего, а тут не в теме.

Хочет отдать людям, сейчас нельзя выбрасывать лекарства. Но просто так отдавать не хочет, только кому точно надо, а денег нет у человека. Вот все узнал, пошел домой, спросит у соседей на улице, кому что надо, им и раздаст. Самым нуждающимся. Сознательный такой дедушка, даже местами недоверчивый.

...Мы как-то быстро научились отделять важное от неважного, ценное от пустяка. Пришло понимание, что есть действительно важное - и ради него стоит жить и его приближать. А есть мелочи, которые просто кажутся важными, но по сути своей пустышка. Наши дети быстро повзрослели, стали хозяйственнее и ответственнее. Наши старики по мере сил стараются быть полезными. Да никто и никогда таких людей не сломает. Даже не надейтесь.

***

Разговоры харьковчан по телефону в военное время - это отдельный вид искусства. Как же я вас всех люблю, люди, которым страшно, но в которых никакой страх не может убить настоящее - совесть и сопереживание.

... - Как ты? Что делаешь?

- Смотрю в окно, как горит подъезд в соседнем доме.

- Давно горит?

- Минут 30, уже тушат.

- А что жильцы? Все живы?

- Все, слава богу. Ждут, пока потухнет.

- Еда у тебя есть? Помощь нужна?

- Спасибо, все есть.

- Тогда на связи.

- Конечно.

... - Ты случайно не знаешь, работает ли отделение банка (магазин на районе, парикмахерская, заправка - выбирайте нужное)?

- Я не знаю, но сейчас дам тебе телефон того, кто знает. Или скину ссылку на группу в сети, посмотри информацию там.

... - Привет, у вас все хорошо?

- Привет, нормально. Вы как? У вас же сейчас нет работы, только пенсия родителей. Может, вам скинуть денег?

- Конечно, с вашей пенсии обязательно скиньте - и побольше. Пенсионеры нынче самые богатые граждане страны.

... - Вчера разговаривала с друзьями, они в Польше. Говорят, если что, приезжайте сами и друзей своих берите. Я говорю, что у нас целый табор, человек 20. Они отвечают, что ничего, у них там 2 комнаты большие, как-то разместимся.

- Нас тоже зовут, но мы пока дома.

- И мы пока дома. Мы тут нужны.

Вита Яковлева, Харьков