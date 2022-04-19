Почему певица alyona alyona уехала из Украины

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona решила уехать из Украины в страны Европы. В своем Instagram артистка прокомментировала свое решение. Она отметила, что решила уехать из страны, чтобы быть полезнее.

"Это было сложное для меня решение. Но последние события очень подтолкнули. Больше не могу просить помогать здесь людей финансово. Чаще просят у нас и все меньше помогают нам. А так хочется закрывать все запросы. И рука не поднимается принимать от людей последнюю копейку на хлеб. Больше не могу читать ваши просьбы о помощи и не помогать, потому что просто ничем и никак. Все мои статьи доходов закрыты. Все, что можно, раздала еще в марте", — написала исполнительница.

Реперша отметила, что поехала в страны Европы, чтобы давать благотворительные концерты и собирать средства на нужды украинцев.

"Больше не могу пасовать концерты в Европе, потому что "не знаю как взять в руки микрофон". Больше не могу засыпать с чувством, что делаю недостаточно. Я хочу платить налоги, хочу донатить, хочу увидеть всех журналистов и сказать им лично" спасибо за все, но война еще не закончилась: нам нужно ваше внимание и помощь", хочу выйти вместе с людьми на площади, хочу увидеть детей из разных городов Украины и обнять их, хочу сказать со сцены "Украина победит!" – подчеркнула исполнительница.