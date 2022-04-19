"Поддержать"
Тренды:
Новости
Киев – под дальнейшей угрозой ракетных ударов
Почему певица alyona alyona уехала из Украины
Как относиться к «референдуму» оккупантов в Херсонской области
В Старобельске оккупанты планируют открыть «казачий кадетский корпус» на 400 детей
Соединенные Штаты ввели временную защиту для украинцев
ПЦУ из-за возможных провокаций врага позволяет менять время богослужений, - Эпифаний
Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились, - Зеленский
Во Львове рассказали о количестве жертв и целях сегодняшнего ракетного удара россиян
Медведчук предложил обменять его на защитников и жителей заблокированного Мариуполя
Ксения Костюченко: Война. Вся жизнь в одном чемодане
В плену оккупантов находятся 700 военных и почти тысяча мирных жителей
"Укроборонпром" подтвердил удар россиян по "Жулянскому машиностроительному заводу "Визар"
Россия предупредила США о последствиях за помощь Украине
"Путин очень хочет где-нибудь бахнуть тактическим ядерным оружием", — Арестович
НБУ разрешил банкам продавать наличные доллары. Каким будет курс?
Все новости
Война / Музыка

Почему певица alyona alyona уехала из Украины

00:53, 19 апр 2022
120
Версия для печати

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona решила уехать из Украины в страны Европы. В своем Instagram артистка прокомментировала свое решение. Она отметила, что решила уехать из страны, чтобы быть полезнее.

"Это было сложное для меня решение. Но последние события очень подтолкнули. Больше не могу просить помогать здесь людей финансово. Чаще просят у нас и все меньше помогают нам. А так хочется закрывать все запросы. И рука не поднимается принимать от людей последнюю копейку на хлеб. Больше не могу читать ваши просьбы о помощи и не помогать, потому что просто ничем и никак. Все мои статьи доходов закрыты. Все, что можно, раздала еще в марте", — написала исполнительница.

Реперша отметила, что поехала в страны Европы, чтобы давать благотворительные концерты и собирать средства на нужды украинцев.

"Больше не могу пасовать концерты в Европе, потому что "не знаю как взять в руки микрофон". Больше не могу засыпать с чувством, что делаю недостаточно. Я хочу платить налоги, хочу донатить, хочу увидеть всех журналистов и сказать им лично" спасибо за все, но война еще не закончилась: нам нужно ваше внимание и помощь", хочу выйти вместе с людьми на площади, хочу увидеть детей из разных городов Украины и обнять их, хочу сказать со сцены "Украина победит!" – подчеркнула исполнительница.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще