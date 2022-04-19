В Старобельске оккупанты планируют открыть «казачий кадетский корпус» на 400 детей

Оккупационные власти на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей продолжают милитаризацию детей, сообщила в понедельник, 18 апреля, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она привела пример открытия «казачьего кадетского корпуса» в оккупированном Старобельске.

«В городе Старобельске запланировано открытие наибольшего на временно оккупированной территории Луганщины казачьего кадетского корпуса на 400 мест. Такое решение было принято в конце марта в Луганске во время расширенного заседания поддержки и развития казачьего компонента в системе образования «ЛНР», – написала Денисова в Facebook.

По ее словам, такие же корпуса планируют открыть в Северодонецке и Лисичанске, которые сейчас находятся под контролем украинской власти.

Денисова привела данные, по которым на оккупированной части Луганщины на конец 2021 работало 62 кадетских класса, в них обучалось более 1200 детей, и два корпуса на 417 детей.

«Среди выпускников кадетских корпусов уже есть погибшие. В частности, в начале апреля 2022 года во время выполнения "боевых задач" оккупантов погиб Андрей Дегтяренко, выпускник Республиканского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова (город Луганск), выпускник 2017 года», – сообщила она.

Денисова указала на то, что пропаганда вступления в армию среди гражданских, в частности детей, на оккупированных территориях является нарушением законов и обычаев войны. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека также обратилась в комиссию ООН по расследованию прав человека во время военного вторжения России в Украину с просьбой учесть эти факты нарушения прав детей в Украине.

14 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей идет принудительная мобилизация. В Горловке проводятся обходы частных и многоквартирных кварталов.

По данным штаба, российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой ДНР, однако указанные показатели были выполнены лишь на 20%.