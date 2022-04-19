"Поддержать"
Тренды:
Новости
Киев – под дальнейшей угрозой ракетных ударов
Почему певица alyona alyona уехала из Украины
Как относиться к «референдуму» оккупантов в Херсонской области
В Старобельске оккупанты планируют открыть «казачий кадетский корпус» на 400 детей
Соединенные Штаты ввели временную защиту для украинцев
ПЦУ из-за возможных провокаций врага позволяет менять время богослужений, - Эпифаний
Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились, - Зеленский
Во Львове рассказали о количестве жертв и целях сегодняшнего ракетного удара россиян
Медведчук предложил обменять его на защитников и жителей заблокированного Мариуполя
Ксения Костюченко: Война. Вся жизнь в одном чемодане
В плену оккупантов находятся 700 военных и почти тысяча мирных жителей
"Укроборонпром" подтвердил удар россиян по "Жулянскому машиностроительному заводу "Визар"
Россия предупредила США о последствиях за помощь Украине
"Путин очень хочет где-нибудь бахнуть тактическим ядерным оружием", — Арестович
НБУ разрешил банкам продавать наличные доллары. Каким будет курс?
Все новости
Война

В Старобельске оккупанты планируют открыть «казачий кадетский корпус» на 400 детей

00:16, 19 апр 2022
117
Версия для печати

Оккупационные власти на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей продолжают милитаризацию детей, сообщила в понедельник, 18 апреля, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она привела пример открытия «казачьего кадетского корпуса» в оккупированном Старобельске.

«В городе Старобельске запланировано открытие наибольшего на временно оккупированной территории Луганщины казачьего кадетского корпуса на 400 мест. Такое решение было принято в конце марта в Луганске во время расширенного заседания поддержки и развития казачьего компонента в системе образования «ЛНР», – написала Денисова в Facebook.

По ее словам, такие же корпуса планируют открыть в Северодонецке и Лисичанске, которые сейчас находятся под контролем украинской власти.

Денисова привела данные, по которым на оккупированной части Луганщины на конец 2021 работало 62 кадетских класса, в них обучалось более 1200 детей, и два корпуса на 417 детей.

«Среди выпускников кадетских корпусов уже есть погибшие. В частности, в начале апреля 2022 года во время выполнения "боевых задач" оккупантов погиб Андрей Дегтяренко, выпускник Республиканского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова (город Луганск), выпускник 2017 года», – сообщила она.

Денисова указала на то, что пропаганда вступления в армию среди гражданских, в частности детей, на оккупированных территориях является нарушением законов и обычаев войны. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека также обратилась в комиссию ООН по расследованию прав человека во время военного вторжения России в Украину с просьбой учесть эти факты нарушения прав детей в Украине.

14 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей идет принудительная мобилизация. В Горловке проводятся обходы частных и многоквартирных кварталов.

По данным штаба, российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой ДНР, однако указанные показатели были выполнены лишь на 20%.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще