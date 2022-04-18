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Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились, - Зеленский

23:20, 18 апр 2022
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Значительная часть российских оккупантов сконцентрирована для наступления на Донбасс.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Очень значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована для этого наступления. Сколько бы туда ни сгоняли российских военных, мы будем бороться. Мы будем защищаться, мы будем это делать ежедневно, ничего украинского не отдадим, а чужого нам просто не нужно.

Я благодарен всем нашим бойцам, всем нашим героическим городам на Донбассе, Мариуполю, а также держащимся городам Харьковщины, которые защищают судьбу всего государства, сдерживая силы захватчиков. Рубежное, Попасное, Золотое, Лисичанск, Северодонецк, Краматорск и все остальные, которые на протяжении всех этих лет и навсегда с Украиной", - подчеркнул президент.

Источник: censor.net


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