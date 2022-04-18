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Война / Львов

Во Львове рассказали о количестве жертв и целях сегодняшнего ракетного удара россиян

16:00, 18 апр 2022
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Руководители Львова и Львовской области сообщили о 7 погибших и 11 раненых в результате ракетного удара, нанесенного по городу россиянами 18 апреля "с Каспийского направления". 

Однако спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому количество жертв может увеличиться. Утром 18 апреля во Львове зафиксировали четыре попадания российских ракет по различным объектам. Об этом во время брифинга сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"По предварительным данным, три попадания в складские помещения, которые на данный момент не использовались военными, а также одно попадание в станцию техобслуживания автомобилей, — сказал он. — Семь человек погибло, 11 травмировано, четверо из них — на станции техобслуживания".

Сейчас разбирают завалы на месте разрушенных объектов, поэтому, возможно, жертв будет больше.

Козицкий назвал удар по СТО — абсолютно гражданскому объекту — варварским.

"Утром люди пришли на работу… К сожалению, такая трагедия. Хотя, возможно, это целенаправленный удар по гражданским объектам. У них нет ничего святого, — сказал он. — Один из травмированных — ребенок, его состояние не тяжелое".


По словам главы ОВА, предварительные данные говорят о том, что ракеты выпустили с самолетов "с Каспийского направления". Также он отметил, что после удара в Львове вновь звучали сирены. Причиной стал очередной пуск ракет со стороны Черного моря, однако они не долетели до города.

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что на СТО уничтожено 40 машин.

"Среди 11 раненых двое находятся в очень тяжелом состоянии. Наши врачи делают все возможное и невозможное, — заверил он. — Вне объектов, куда попали ракеты, есть повреждения среди других объектов гражданской инфраструктуры. в восьми домах повылетали окна, также выбило окна в одной из школ".

Садовый сказал, что в Украине сейчас нет безопасных мест, все жители страны находятся в равных условиях. "Поэтому еще раз подчеркиваю: когда вы слышите сирену, пожалуйста, идите в укрытия, это спасет ваши жизни, — посоветовал мэр. — Так выглядит, что враг начинает звереть, и ударов по гражданским объектам будет больше. Мы это видим по нашим городам на востоке нашего государства".


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