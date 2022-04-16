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В плену оккупантов находятся 700 военных и почти тысяча мирных жителей

13:54, 16 апр 2022
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В российском плену находятся около тысячи гражданских украинцев, половина из которых женщины, и 700 военных - об этом в эфире информационного телемарафона заявила министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук

"Они схватили около тысячи человек. И половина – это женщины. Я буду еще раз и еще раз повторять, возможно Россия услышит меня, мы не будем обменивать военных на гражданских. Это запрещено Женевскими конвенциями. Мы требуем отпустить без каких-либо условий и передать украинской стороне гражданских. Относительно военных у нас примерно паритет. У нас более 700 их пленных и у них примерно такое же количество", - сказала она.

Об освобожденных 14 апреля пленных Верещук сообщила лишь, что РФ не соблюдает Женевские конвенции.

"Это не о том, что там Женевская конвенция, там просто нужно выжить. И я обращаюсь ко всем родным, которые ждут своих мужей, своих жен. Надо набраться терпения, мы даем списки постоянно, другой вопрос, что вражеская сторона не согласовывает всех, а дает только частично, и только тех, кого считает нужным. Это постоянная перманентная борьба за людей, но мы не оставим ее, понимаете, с каким врагом мы имеем дело", - отметила она.

Также Верещук сообщила, что сегодня работают два коридора.

"Работают коридоры - Луганская область, но вот только что пришло сообщение - Лисичанск обстреливают, там как раз было предусмотрено место для эвакуации. Там временно прекратили эвакуировать. Мы требуем от РФ немедленно прекратить огонь и обеспечить гуманитарный коридор в соответствии с договоренностями, достигнутыми ночью. Также это направление Запорожья – Бердянск, но из-за сложных погодных условий автобусы не могут проехать по трассе, которая предусмотрена маршрутом. Но автомобили частные могут ехать. Мы требуем от России придерживаться взятых на себя обязательств по этому коридору", - заявила Верещук.

Источник: censor.net


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