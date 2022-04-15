"Укроборонпром" подтвердил удар россиян по "Жулянскому машиностроительному заводу "Визар"

В "Укроборонпроме" подтвердили, что ночью 15 апреля рашисты нанесли ракетный удар по цехам ГП "Жулянский машиностроительный завод "Визар", расположенном в г. Вишневое в Киевской области.
Это произошло после того, как "ширпотреб" украинского производства – именно так утверждали в фашистской России – утопил флагман Черноморского флота РФ стоимостью до 1 млрд долларов. Речь идет о двух ракетах РК-360МЦ "Нептун" производства целого ряда государственных и частных предприятий, уничтоженных крейсером "Москва" страны-агрессора", - говорится в сообщении.
В "Укроборонпроме" подчеркнул: несмотря на регулярные ракетные удары и обстрелы оборонных предприятий, Украине есть чем воевать.
Государственный концерн "Укроборонпром" продолжает привлекать специалистов к работе над укреплением обороноспособности мощнейшей армии мира - Вооруженных сил Украины.
По состоянию на сегодняшний день трудоустроено более 750-ти рабочих, и набор специалистов на оплачиваемую работу в ряде городов продолжается.
В частности, нуждаемся в высококвалифицированных специалистах таких профессий:
🔹краситель приборов и деталей, маляр по металлу
🔹заливщик компаундами
🔹монтажник-вакуумщик
🔹оператор вакуумных машин/откатник-вакуумник
🔹аллундировщик
🔹оксидировщик
🔹координатчик-расточник
🔹наладчик технологического оборудования
🔹электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования
🔹штамповщик (холодноштамповочные работы)
🔹прессовщик изделий из пластмасс
🔹промывальник деталей и узлов
🔹прессовщик-вулканизаторатор
🔹метролог
🔹инженер отдела технического контроля
Письмо отправлять на почту — Olha.Voitenko@ukroboronprom.com
🔹термист
🔹гальваник
🔹испытатель специального оборудования
🔹водитель-испытатель (стационарные испытания)
🔹радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования (настройка П19, П18, ПРВ)
🔹слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт блоков аппаратуры радиотехники)
🔹слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (ремонт блоков радиолокационных станций)
🔹обдувщик (пескоструйка)
Письмо отправлять на почту — Alina.Zapolska@ukroboronprom.com
🔹специалисты в сфере металлообработки, электроники, химии
Письмо отправлять на почту — Kadry.Rezerv@ukroboronprom.com
Если вы заинтересовались вакансии и хотите внести свой вклад в победу страны, напишите письмо на электронный адрес, указав при этом:
- фамилия Имя Отчество;
- город, в котором проживаете/имеете возможность работать;
- кратко – профессию/квалификацию/специализацию/опыт;
- номер телефона.