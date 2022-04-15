"Укроборонпром" подтвердил удар россиян по "Жулянскому машиностроительному заводу "Визар"

В "Укроборонпроме" подтвердили, что ночью 15 апреля рашисты нанесли ракетный удар по цехам ГП "Жулянский машиностроительный завод "Визар", расположенном в г. Вишневое в Киевской области.

"15 апреля около 01:30 ночи Россия нанесла удары по одному из ракетных предприятий государственного оборонно-промышленного комплекса – ГП "Жулянский машиностроительный завод "Визар".

Это произошло после того, как "ширпотреб" украинского производства – именно так утверждали в фашистской России – утопил флагман Черноморского флота РФ стоимостью до 1 млрд долларов. Речь идет о двух ракетах РК-360МЦ "Нептун" производства целого ряда государственных и частных предприятий, уничтоженных крейсером "Москва" страны-агрессора", - говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" подчеркнул: несмотря на регулярные ракетные удары и обстрелы оборонных предприятий, Украине есть чем воевать.

Государственный концерн "Укроборонпром" продолжает привлекать специалистов к работе над укреплением обороноспособности мощнейшей армии мира - Вооруженных сил Украины.

По состоянию на сегодняшний день трудоустроено более 750-ти рабочих, и набор специалистов на оплачиваемую работу в ряде городов продолжается.

В частности, нуждаемся в высококвалифицированных специалистах таких профессий:

🔹краситель приборов и деталей, маляр по металлу

🔹заливщик компаундами

🔹монтажник-вакуумщик

🔹оператор вакуумных машин/откатник-вакуумник

🔹аллундировщик

🔹оксидировщик

🔹координатчик-расточник

🔹наладчик технологического оборудования

🔹электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования

🔹штамповщик (холодноштамповочные работы)

🔹прессовщик изделий из пластмасс

🔹промывальник деталей и узлов

🔹прессовщик-вулканизаторатор

🔹метролог

🔹инженер отдела технического контроля

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