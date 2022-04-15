Россия предупредила США о последствиях за помощь Украине

Россия направила США дипломатическую ноту, в которой предупредила о "непредсказуемых последствиях" в случае, если НАТО продолжит поставки вооружения Украине. Об этом пишет The Washington Post cо ссылкой на копию российского документа.

Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что подобные ноты были отправлены "всем странам, включая США".

"Мы призываем Соединённые Штаты и их союзников остановить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности", – цитирует издание ноту. Россия также предупредила об опасности попадания оружия в руки украинских экстремистов, пишет газета.

The Washington Post предполагает, что Москва направила письмо в ответ на новый пакет военной помощи Киеву в размере 800 миллионов долларов. Посольство России в США передало документ в Госдепартамент. Там информацию пока не прокомментировали.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины подтвердил решимость США продолжать оказывать Киеву военную, экономическую и гуманитарную поддержку.

В среду, 13 апреля, стало известно, что Пентагон выделил Украине новую военную помощь. Киев должен получить тяжёлую артиллерию, беспилотники, противотанковые ракеты, вертолёты и другое вооружение.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном убийстве мирных жителей и уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты, а сообщения о жестоком обращении с гражданскими лицами называет фейками.

В своём выступлении 24 февраля Путин говорил о тяжёлых последствиях для тех стран, которые будут пытаться помешать России достичь целей так называемой "спецоперации" в Украине.

На фоне продолжающихся боевых действий стороны ведут переговоры об урегулировании ситуации, но результатов они пока не дали.