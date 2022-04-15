Нуждающиеся в дополнительной поддержке внутренние переселенцы будут получать по 2200 грн

Выплаты в рамках новой совместной программы Кабмина и ООН рассчитаны на 3 месяца. Также по 2200 грн ежемесячно будут платить малоимущим пенсионерам.

Правительство Украины совместно с ООН инициировало две дополнительные программы выплат для перемещенных граждан Украины. Такое решение было утверждено на заседании Кабмина в пятницу, 15 апреля. Об этом в сообщает пресс-служба ведомства.

"Вынужденные переселенцы, нуждающиеся в дополнительной защите, будут получать по 2 200 грн каждый месяц на каждого члена семьи. Эти средства Всемирная продовольственная программа ООН будет выплачивать на протяжении трех месяцев", — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Малоимущим пенсионерам, которые вынужденно стали переселенцами, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев окажет дополнительную поддержку — в размере 2 200 грн. Согласно планам правительства, эти выплаты должны быть направлены примерно 700 тысячам внутренне перемещенным лицам.

Предыдущие программы поддержки продолжают работать

Программы поддержки граждан Украины, которые были запущены ранее, также продолжают действовать. По 2 тысячи грн может получить на каждого взрослого и по 3 тыс. — на каждого ребенка в семьях, которые были вынуждены переехать из опасных регионов. Для таких выплат уже создан фонд в размере 578 млн грн.



