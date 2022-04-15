Масштабы войны. Может быть хуже, и это нужно понимать.

Когда наступит мир? Когда перестанут гибнуть люди? Это те вопросы, которые больше всего интересуют украинцев сейчас. Война очень четко делит все на черное и белое. И тактически правильно воспринимать его в черно-белой тональности. Но стратегически это слишком сильно упрощает войну.

В ситуации, когда твой сосед – Россия, вопрос «когда придет мир?» стоит заменить на «когда прекратятся боевые действия?». Ибо мир придет только тогда, когда нынешняя система российской власти прекратит свое существование. Причем, на мой взгляд, исчезновение России приведет к еще большим проблемам. Ибо возникновение нескольких десятков новых государств рискует превратить север Евразии в Африку 50–70-х годов XX века. И это будут наши соседи. Поэтому говорить об исчезновении России не стоит.

Что такое мир?

Вопрос мира очень относительный, и каждый будет воспринимать его по-разному. Для кого это возвращение к состоянию 23 февраля 2022 года и прекращение боевых действий. Для других – деоккупация Донецкой и Луганской областей и Крыма. Еще для кого - чтобы просто перестали стрелять.

Но есть еще гибридная война, террористические атаки, диверсионная деятельность, кибератаки, давление на финансовую систему. И всего этого не избежать после прекращения боевых действий. А мирные переговоры, которые сейчас и будут, предусматривают прекращение именно военного противостояния. Все остальное – менее видимое.

Никто открыто не гарантирует несовершение кибератак или какой-либо другой формы гибридной войны. Также Россия может ежемесячно проводить масштабные учения в Черном море, чтобы блокировать транспортные маршруты в украинские порты. Все это тоже война, и достичь мира здесь будет сложно.

Даже если завтра удастся подписать мирный договор и Россия согласится на вывод войска и переговоры по Крыму, это будет только одно – подготовка к очередным боевым действиям. Россия при нынешней системе власти не согласится ни на один из сценариев мира. И любая передышка будет использоваться только для учета ошибок и наращивания силы, даже под действием санкций и в такой плохой экономической ситуации. В конце концов, в такой скверной ситуации Кремлю будет проще мобилизовать «мясо», потому что для мужчин армия станет стабильным источником заработка. А пропаганда будет рисовать очередную борьбу со злом и смерть ради России как большое самопожертвование.

Когда перестанут гибнуть люди?

Люди не перестанут гибнуть даже когда будет подписан мир. Смерть в большом количестве за короткий период станет, конечно, меньше, но из-за этой войны люди будут погибать еще минимум 10-15 лет. Еще 23 марта Генеральный штаб ВСУ сообщил, что не менее 82 525 км кв. территории Украины нуждаются в разминировании. Для этого потребуется 250 млрд долларов. И десятки лет. А это значит, что в течение этого времени у нас будут постоянно взрываться на минах взрослые и дети. Не будет возможности проводить нормально посевную и растянется по времени восстановления страны. Только после полного разминирования территории Украины перестанут гибнуть украинцы. Например, в Хорватии до сих пор находят мины, оставшиеся с войны в начале 90-х. И там все еще остаются неразминированные территории.

Поэтому время от времени люди будут гибнуть и дальше. Их истории будут быстро теряться за рутиной и другими сообщениями. Общие потери мирных жителей могут быть даже больше, чем сейчас уже от боевых действий, но это растянется во времени, поэтому не будет восприниматься так болезненно. Хотя это и будет продолжением войны.

Резервы России

Можно насмехаться над второй армией мира и провалом россиян в Украине. Но надо понимать, что это следствие очень большой недооценки сил и возможностей Украины и украинцев. Впрочем, Россия все еще имеет возможности и может нанести еще больший вред. Она может продолжать ракетные обстрелы даже если ее войск уже не будет в Украине.

Также не стоит исключать возможность мероприятия нескольких БТГр в других регионах Украины. Россия не жалеет людей, поэтому атаки на Винницкую, Одесскую и Волынскую области вполне реальны. Возможны обстрелы и уничтожение инфраструктуры так называемых тыловых регионов страны. Можно уничтожать не только отдельные инфраструктурные объекты, как НПЗ, но и дороги и железнодорожные пути, чтобы разрушить логистические цепочки снабжения.

Если россияне поймут, что захватить Украину не получится (а до сих пор этого не осознали), то они могут просто ее разрушать. И к этому тоже нужно быть готовым. То, что Закарпатскую и Черновицкую области еще не обстреливали, не означает, что они безопасны. Просто до сих пор не было нужды в них бить.

Россия еще не использовала все возможности. Поэтому называть атаку 24 февраля полномасштабным вторжением – это обманывать себя. Враг еще не сделал многих шагов, которые мог бы предпринять, и не атаковал еще в нескольких местах, где мог.

Месяц без оккупации

Только после месяца очередного этапа войны российские спецслужбы начали совершать активные действия, чтобы оккупировать территории, на которые вошли их войска. До этого они думали о скорой победной войне и не готовились к затяжным боям и захвату территорий.

Увидев, что на оккупированных территориях нет поддержки от людей даже под дулом автомата, россияне начали проводить первые мероприятия, чтобы создать оккупационные администрации в отдельных населенных пунктах Херсонской и Запорожской областей. Пока все ужасы оккупации украинцам еще не удалось почувствовать. Так что все может быть еще ужаснее. То, что мы уже увидели в Буче, это только пример минимальных по объемам зверств, которые могут распространиться на все оккупированные территории. Также мы не знаем, что происходит в тех регионах, где Россия начала менять власть и устанавливать контроль над территориями.

Пока Россия не изменится, риск того, что масштаб войны будет еще больше, никуда не денется. Ибо в следующий раз при вводе войск они не будут ждать цветов, а сразу будут пытать и убивать.

Посттравматический синдром

Есть моменты, которые мы сейчас не видим или даже сознательно отвергаем, но без них никак. Рядом с нами будут жить женщины, одна из которых осталась в зоне ведения боевых действий, чтобы помогать военным и людям, попавшим в плен, подверглись насилию. Вторая, которая в первые дни покинула свой дом, даже если он был в безопасном районе на западе страны, и как беженец отправился в Европу.

Да, у каждого свой выбор, обстоятельства и возможности, не стоит осуждать решение о выезде. Но мы не избежим того, что рядом будут жить люди, у кого воспоминания о войне будут совершенно разными, а, соответственно, разными будут дальнейшие рефлексии и действия. И вопрос не в решении каждого человека в отдельности, а в том, что они пережили.

То же касается мужчин. Кто-то похитил своих детей у двух жен и скрылся за границу, а другой пошел воевать и стал человеком с инвалидностью. У каждого будет свое видение войны и чувства. А общество у нас одно.

Также на этот раз у нас миллионы людей будут травмированы войной. И для них все не закончится с наступлением тишины и прекращением боевых действий. Это травмы на годы, которые никуда не исчезнут и будут влиять на нашу жизнь и развитие. Война еще годами остается рядом, даже если не будет взрывов и стрельбы.

Завершение

Завершение войны – это очень нечеткое определение. У каждого оно свое, но точно не будет, как у кино. Завершение активной фазы боевых действий только углубит нас в проблемы и последствия, которых мы сейчас не видим. Отсутствие выстрелов не гарантирует, что никто не погибает, а подписание какого-либо документа не остановит планы России. Дальше может быть только хуже, и к этому нужно быть готовым. Лучше будет, когда мы сможем осознать и отрефлексировать все события, последствия и готовы к очередному этапу российской агрессии.

Источник: zaxid.net