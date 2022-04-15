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Война / Мариуполь

Минобороны: в Мариуполе идут тяжелые бои у меткомбината Ильича и в порту

20:19, 15 апр 2022
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В Мариуполе продолжаются тяжелые бои, полностью захватить город войскам России не удается.

Об этом сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

«Соединение двух военных формирований в Мариуполе является блестящей тактической операцией. Ситуация в Мариуполе сложная и трудная, сейчас продолжаются бои. Российская армия постоянно привлекает дополнительные подразделения для штурма этого города, по состоянию на сегодняшний день идут активные бои у завода Ильича и в портовой зоне Мариуполя. Но полностью захватить этот город россиянам не удается», – сказал Мотузяник.

Он заверил, что ВСУ сделают все возможное, чтобы деблокировать Мариуполь.

Напомним, 12 апреля в Мариуполе подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского прорвались на соединение с полком "Азов". Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что "Азов" получил существенное подкрепление, а 36-я бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные серьезные возможности, фактически второй шанс.

Для бомбардировки Мариуполя враг впервые задействовал дальнюю авиацию

Вчера, 14 апреля, в Мариуполе РФ впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22М3. Крылатые ракеты были запущены с территории Краснодарского края.

Об этом сообщает CNN, со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны Украины полковника Александра Мотузяника.

А в Левобережном районе Мариуполя на стенах полуразрушенных домов появились объявления с требованием местных жителей сдать оружие.

Подпись под объявлением – администрация. Что это за администрация такая – неизвестно.


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