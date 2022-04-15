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Общество / Война

ООН: число украинских беженцев возросло до пяти миллионов

19:50, 15 апр 2022
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Более пяти миллионов человек покинули Украину после российского вооружённого вторжения 24 февраля. Это самый массовый миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны, сообщает ООН.

Большинство беженцев – около трёх миллионов человек – приняла Польша. Более семи миллионов украинцев стали вынужденными переселенцами внутри страны.

Свои дома покинули две трети украинских детей. В это число входят и покинувшие страну, и внутренние переселенцы.

В Россию с территории Украины выехали более 400 тысяч человек.

Вместе с тем, по данным ООН, 870 тысяч беженцев, покинувших Украину после российского вторжения, вернулись на родину. О том, входят ли они в последнюю обновлённую статистику организации, не сообщается.

Ранее ООН сообщала, что с 24 февраля погибли почти две тысячи украинцев из числа мирных жителей, в том числе 150 детей. Эти данные могут быть неточными, так как информация из регионов, где идут активные бои, на данный момент не приходит. Нет возможности посчитать точное количество жертв в таких городах как Мариуполь, Волноваха и другие оккупированные населенные пункты. 


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