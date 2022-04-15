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Спорт / Футбол

Бежал от "ДНР" и скрывался от бомб в Мариуполе. 12-летний парень принес победу Шахтеру

19:24, 15 апр 2022
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Донецкая команда успешно съездила в Гданьск, собрав деньги на помощь украинцам. Героем встречи стал мальчик из Харцызска Дмитрий Кеда

Украинские топ-клубы продолжают проводить благотворительные матчи во благо Украины. Вчера Динамо одолело Галатасарай, а вечером свою встречу провел донецкий Шахтер.

"Горняки" гостили в Польше, где сыграли против гданьской Лехии. Поединок стал первым для Ярослава Ракицкого, который после начала полномасштабной войны покинул Зенит и присоединился к Шахтеру.

В целом же состав дончан был тем же экспериментальным и состоял только из одних украинцев. И если пять дней назад "горняки" уступили Олимпиакосу, то сегодня команда праздновала победу.

Героем встречи стал молодой талант Шахтера Михаил Мудрик. Уже на старте поединка полузащитник заработал уверенно реализовавший пенальти.

А после перерыва Мудрик удачно обыгрался с Мишневым, просочился в штрафную Лехии и прошил кипера хозяев. Правда, сохранить ворота сухими трубинами не смог. На 12 минуте Диабате удачно воспользовался обрезкой Бондаря и отправил мяч в сетку.

Лехия смогла сравнять счет на 90+2 минуте усилиями Оконевски, однако хозяева проявили благосклонность к гостям, а именно к 12-летнему Дмитрию Кеде, вышедшему на замену.

Кеда родился в Харцызске и прожил там до 2014 года, пока город не был оккупирован террористами "ДНР". Парень с семьей переехал в Мариуполь и там его война тоже догнала.

Дмитрий и его родители – болельщики Шахтера, они члены фан-клуба и посещали матчи на "Донбасс Арене", когда мальчик был совсем маленьким. Кеда часто играл во дворе, а также вместе с родителями и друзьями посещал матчи Мариуполя.

24 февраля 2022 года семья Дмитрия находилась в Мариуполе. Они проживали в Восточном районе города, а когда начались сильные бомбардировки, переехали к друзьям в Приморский район. Однако через несколько дней несколько снарядов попали в крышу здания и упали во двор.

В городе больше не было отопления, газа, электричества и воды. Семья, бросив все свои вещи, решила спрятаться в подвале Мариупольского драматического театра и переждать там, пока не закончатся бомбардировки. Она была там с 6 по 15 марта.

И как раз накануне взрыва драмтеатра, 16 марта, им удалось покинуть город и добраться до Польши, где им помогли найти жилье и все необходимое. Здесь он и получил возможность сыграть в футболке Шахтера. Игроки Леха позволили парню забить победный гол и принести любимой команде победу. Браво!

Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

Следующий благотворительный поединок с участием "горняков" состоится во вторник, 19 апреля. Соперником станет стамбульская команда "Фенербахче".

Источник: sport.segodnya.ua


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