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В Украине из-за войны миллионы людей с инвалидностью находятся в зоне риска, - ООН

01:02, 15 апр 2022
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Комитет по правам человека ООН сообщил, что из-за войны в Украине в зоне риска оказались 2,7 миллиона человек с инвалидностью.

В ООН выразили сожаление по поводу агрессии России, несмотря на постоянные призывы к прекращению огня.

"Комитет глубоко обеспокоен тем, что судьба людей с инвалидностью в Украине во многом неизвестна. Постоянно поступают сообщения, что многие люди с инвалидностью, включая детей, находятся в ловушке или остаются в своих домах", - говорится в сообщении.

Также люди с инвалидностью не имеют доступа к необходимым лекарствам, пище, воде, предметам гигиены и санитарным условиям. Кроме того, они не имеют информации, что происходит и кого можно просить о помощи.

Отмечается, что некоторые люди с инвалидностью стали переселенцами и беженцами.

В ООН отметили, что женщины с инвалидностью могут стать жертвами сексуального насилия.


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