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Политика / Спорт

Андрей Шевченко провел встречу с мэром Милана – обсудили поддержку беженцев из Украины

00:53, 15 апр 2022
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Легендарный форвард "Милана" и сборной Украины Андрей Шевченко встретился с мэром Милану Беппе Салой

Шевченко обсудил с политиком аспекты помощи беженцам из Украины и заявил о готовности профинансировать работу колл-центра для украинцев. Он будет помогать нашим соотечественникам, приезжающим в Милан в поисках убежища, работы и гуманитарной помощи.

Также мэр Милана заявил, что операторы помогут беженцам найти школу или садик для детей, пойти на курсы итальянского языка и записаться на спортивные секции. Телефон 020205 заработает в конце апреля.

Самый известный украинский футболист Андрей Шевченко с первых дней полномасштабного русского наступления на разных языках обращается к гражданам стран мира, рассказывая о событиях в Украине.

Шевченко считает, что известные на весь мир люди сейчас должны использовать свою популярность для того, чтобы доносить правду о событиях в Украине как можно большему количеству людей.

Для того чтобы внимание западных стран к Украине было не просто волной интереса, которая уже завтра может снизиться, а поддержкой, действиями и выполненными обязательствами.

Сегодня Украина имеет огромную поддержку в мире. И прежде всего потому, что все понимают, что сегодня Украина защищает все демократические страны. Украина не должна упасть, она не должна проиграть. Это сегодня для всех важная позиция. И эту позицию я чувствую с экранов телевизоров, выступлений в парламенте, от политиков, на улицах.
Я очень много общаюсь с итальянскими журналистами, вел программу, а недавно ездил в Америку, в ООН, куда меня пригласили на встречу со студентами. На этой встрече также был бывший президент США Билл Клинтон. И он тоже затронул эту тему и очень много уделил ей внимание. Он говорил, что Украина — это важная часть мира.



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