"Поддержать"
Тренды:
Новости
В Украине из-за войны миллионы людей с инвалидностью находятся в зоне риска, - ООН
Андрей Шевченко провел встречу с мэром Милана – обсудили поддержку беженцев из Украины
Украина получит ударные американские дроны MQ-9 Reaper
Верховная Рада признала войну с Россией геноцидом украинцев
Россия угрожает ядерным оружием, если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО
Россия ворует детей в Мариуполе и готовится отдавать их на усыновление
Украина ведет переговоры об обмене 169 нацгвардейцев, взятых в плен на ЧАЭС
Дипломы и аттестаты в "Дії". В комитете ВРУ по образованию рассказали о перспективе такой возможности
«Почему Динамо и Шахтер выехали, а остальные остались?»
Горит "Москва" - русский военный корабль отправился по адресу
Война и цены. Как и почему дорожают продукты в Украине
Из Чернигова расчищают дороги, строят проезды, переходят в ПЦУ
В моргах Днепра больше 1500 трупов российских солдат: их никто не хочет забирать
Мария Литовченко: Ирпень. Сумерки у бабушки – в доме, которого уже нет
"Для России АЭС как чемодан без ручки." - глава запорожской ОДА
Все новости
Война / Армия

Украина получит ударные американские дроны MQ-9 Reaper

00:01, 15 апр 2022
74
Версия для печати

Украина ведет переговоры о закупке тяжелых ударных беспилотников американского производства MQ-9 Reaper. Дроны могут изменить баланс в российско-украинской войне.

На прошлой неделе представители Украины встретились с General Atomics, производителем боевых беспилотников, в том числе MQ-9 Reaper, основного разведывательно-ударного дрона армии США. Переговоры не могли состояться без санкции Белого дома.

"При поддержке правительства США эти беспилотники могут оказаться в распоряжении украинских военных в считанные дни", - заявил  представитель компании.

MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА армии США. Оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок составляет 13 000 метров. Максимальная продолжительность полета 24 часа.

Беспилотник имеет шесть точек подвески. Может нести до 4 ракет класса "воздух - земля", или до 8-ми в модификации MQ-9A или 4 ракеты "Хеллфайр" и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением. Кроме того, дрон может оснащаться разведывательно-навигационным оборудованием, что позволяет использовать его для наведения на цель управляемых боеприпасов.


Президент США Джо Байден в телефонном разговоре сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит Украине дополнительную военную помощь на 800 млн долларов. В том числе бронетехнику и вертолеты.

"Моя администрация санкционирует предоставление Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на 800 млн долларов", - цитирует пресс-служба Байдена.

По его словам, новый пакет военной помощи будет включать в себя многие из уже предоставленных США высокоэффективных систем вооружений, а также новые возможности, адаптированные к более широкому наступлению, которое Россия может начать на востоке Украины.

Среди новых возможностей в Белом доме отметили артиллерийские системы и снаряды к ним, а также бронетранспортеры. Байден также одобрил передачу Украине дополнительных вертолетов.

По данным источников Politico, США не планировали включать вертолеты в новый пакет военной помощи Украине. В ходе телефонного разговора Зеленский попросил об этом Байдена и он согласился.

Поставки вооружений в рамках пакета помощи Украине на сумму 800 млн долларов начнутся немедленно. Украинским военным планируется поставить:

  • 200 бронетранспортеров M113;
  • 11 вертолетов Ми-17;
  • 18 гаубиц и 40 тысяч выстрелов к ним;
  • 300 беспилотников-камикадзе Switchblade;
  • 500 ракет к противотанковым комплексам Javelin.

Представитель Пентагона Джон Кирби добавил, что еще предстоит определиться, как американские вертолеты из нового пакета помощи будут отправлены в Украину. Вероятнее всего, они будут доставлены в регион, а затем, возможно, доставлены грузовиками. Однако, отметил представитель Пентагона, американские пилоты не будут на них летать над украинской территорией.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще