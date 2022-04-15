Украина получит ударные американские дроны MQ-9 Reaper

Украина ведет переговоры о закупке тяжелых ударных беспилотников американского производства MQ-9 Reaper. Дроны могут изменить баланс в российско-украинской войне.

На прошлой неделе представители Украины встретились с General Atomics, производителем боевых беспилотников, в том числе MQ-9 Reaper, основного разведывательно-ударного дрона армии США. Переговоры не могли состояться без санкции Белого дома.

Беспилотник имеет шесть точек подвески. Может нести до 4 ракет класса "воздух - земля", или до 8-ми в модификации MQ-9A или 4 ракеты "Хеллфайр" и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением. Кроме того, дрон может оснащаться разведывательно-навигационным оборудованием, что позволяет использовать его для наведения на цель управляемых боеприпасов.

"При поддержке правительства США эти беспилотники могут оказаться в распоряжении украинских военных в считанные дни", - заявил представитель компании.





Президент США Джо Байден в телефонном разговоре сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит Украине дополнительную военную помощь на 800 млн долларов. В том числе бронетехнику и вертолеты.

"Моя администрация санкционирует предоставление Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на 800 млн долларов", - цитирует пресс-служба Байдена.

По его словам, новый пакет военной помощи будет включать в себя многие из уже предоставленных США высокоэффективных систем вооружений, а также новые возможности, адаптированные к более широкому наступлению, которое Россия может начать на востоке Украины.

Среди новых возможностей в Белом доме отметили артиллерийские системы и снаряды к ним, а также бронетранспортеры. Байден также одобрил передачу Украине дополнительных вертолетов.

По данным источников Politico, США не планировали включать вертолеты в новый пакет военной помощи Украине. В ходе телефонного разговора Зеленский попросил об этом Байдена и он согласился.

Поставки вооружений в рамках пакета помощи Украине на сумму 800 млн долларов начнутся немедленно. Украинским военным планируется поставить:

200 бронетранспортеров M113;

11 вертолетов Ми-17;

18 гаубиц и 40 тысяч выстрелов к ним;

300 беспилотников-камикадзе Switchblade;

500 ракет к противотанковым комплексам Javelin.

Представитель Пентагона Джон Кирби добавил, что еще предстоит определиться, как американские вертолеты из нового пакета помощи будут отправлены в Украину. Вероятнее всего, они будут доставлены в регион, а затем, возможно, доставлены грузовиками. Однако, отметил представитель Пентагона, американские пилоты не будут на них летать над украинской территорией.