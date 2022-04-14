"Поддержать"
Тренды:
Новости
В Украине из-за войны миллионы людей с инвалидностью находятся в зоне риска, - ООН
Андрей Шевченко провел встречу с мэром Милана – обсудили поддержку беженцев из Украины
Украина получит ударные американские дроны MQ-9 Reaper
Верховная Рада признала войну с Россией геноцидом украинцев
Россия угрожает ядерным оружием, если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО
Россия ворует детей в Мариуполе и готовится отдавать их на усыновление
Украина ведет переговоры об обмене 169 нацгвардейцев, взятых в плен на ЧАЭС
Дипломы и аттестаты в "Дії". В комитете ВРУ по образованию рассказали о перспективе такой возможности
«Почему Динамо и Шахтер выехали, а остальные остались?»
Горит "Москва" - русский военный корабль отправился по адресу
Война и цены. Как и почему дорожают продукты в Украине
Из Чернигова расчищают дороги, строят проезды, переходят в ПЦУ
В моргах Днепра больше 1500 трупов российских солдат: их никто не хочет забирать
Мария Литовченко: Ирпень. Сумерки у бабушки – в доме, которого уже нет
"Для России АЭС как чемодан без ручки." - глава запорожской ОДА
Все новости
Политика / Скандал / Война

Россия угрожает ядерным оружием, если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО

21:12, 14 апр 2022
79
Версия для печати

Россия допустила "большую стратегическую ошибку", поскольку из-за агрессии в Украине НАТО может расшириться за счет Швеции и Финляндии уже летом. Почувствовав свой промах страна агрессора прибегла к угрозам. Россия начала угрожать ядерным оружием. Там заявили, что если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО, то будет использовано ядерное оружие.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО, то России придется усилить свою оборону в регионе, в частности путем развертывания ядерного оружия.

"О любом безъядерном статусе Балтии больше не может быть и речи - баланс должен быть восстановлен, - сказал он: До сих пор Россия таких мер не предпринимала и не собиралась", - заявил Медведев.

Таким образом, Медведев уверяет, если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО, то России придется усилить свои сухопутные, военно-морские и воздушные силы в Балтийском море, чтобы якобы "восстановить военный баланс".

Медведев надеется, что Швеция и Финляндия поймут смысл сказанного. В обратном случае российский политик пригрозил, что им придется жить с ядерным оружием и гиперзвуковыми ракетами под домом, а у России "станет больше официально зарегистрированных противников".

Бывший российский премьер утверждает, что желание вступить в Альянс появилось не из-за начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Он заявил, что еще до войны были силы, которые хотели "затащить их в альянс". Он добавил, что общество в этих странах "расколото примерно пополам".

"Никто из здравомыслящих людей не хочет повышения цен и налогов, усиления напряженности вдоль границ, "Искандеров", гиперзвука и кораблей с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома", — сказал он.

В свою очередь Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас заявил, что Россия разместила ядерное оружие в Калининграде еще до полномасштабной войны против Украины.

"В Калининграде всегда хранилось ядерное оружие… Об этом прекрасно знает международное сообщество, страны региона… Они используют это как угрозу", — сказал он.

В 2018 году Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что в Калининградской области размещены комплексы "Искандеры" — семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов, в которых могут содержаться ядерные боеголовки.
"Разместили, да размещение иностранной военной инфраструктуры автоматически попадает в перечень по первоочередному уничтожению", — сказал он тогда.

Напомним, 14 апреля советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что одним из последствий начала войны России против Украины станет вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, таким образом "Кремль получит НАТО в получасе езды от Санкт-Петербурга".

Ранее, 13 апреля СМИ сообщили, что Швеция решила подать заявку на вступление в военный блок. Параллельно этому решению в Финляндии начались дебаты о возможности присоединению к Альянсу.

12 апреля Россия начала стягивать к границе с Финляндией войска. Очевидцы засняли движение тяжелого ракетного вооружения по трассе, которая ведет из Санкт-Петербурга.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще