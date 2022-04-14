Россия угрожает ядерным оружием, если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО

Россия допустила "большую стратегическую ошибку", поскольку из-за агрессии в Украине НАТО может расшириться за счет Швеции и Финляндии уже летом. Почувствовав свой промах страна агрессора прибегла к угрозам. Россия начала угрожать ядерным оружием. Там заявили, что если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО, то будет использовано ядерное оружие.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО, то России придется усилить свою оборону в регионе, в частности путем развертывания ядерного оружия.

"О любом безъядерном статусе Балтии больше не может быть и речи - баланс должен быть восстановлен, - сказал он: До сих пор Россия таких мер не предпринимала и не собиралась", - заявил Медведев.

Таким образом, Медведев уверяет, если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО, то России придется усилить свои сухопутные, военно-морские и воздушные силы в Балтийском море, чтобы якобы "восстановить военный баланс".

Медведев надеется, что Швеция и Финляндия поймут смысл сказанного. В обратном случае российский политик пригрозил, что им придется жить с ядерным оружием и гиперзвуковыми ракетами под домом, а у России "станет больше официально зарегистрированных противников".

Бывший российский премьер утверждает, что желание вступить в Альянс появилось не из-за начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Он заявил, что еще до войны были силы, которые хотели "затащить их в альянс". Он добавил, что общество в этих странах "расколото примерно пополам".

"Никто из здравомыслящих людей не хочет повышения цен и налогов, усиления напряженности вдоль границ, "Искандеров", гиперзвука и кораблей с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома", — сказал он.

В свою очередь Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас заявил, что Россия разместила ядерное оружие в Калининграде еще до полномасштабной войны против Украины.

"В Калининграде всегда хранилось ядерное оружие… Об этом прекрасно знает международное сообщество, страны региона… Они используют это как угрозу", — сказал он.

В 2018 году Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что в Калининградской области размещены комплексы "Искандеры" — семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов, в которых могут содержаться ядерные боеголовки.

"Разместили, да размещение иностранной военной инфраструктуры автоматически попадает в перечень по первоочередному уничтожению", — сказал он тогда.

Напомним, 14 апреля советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что одним из последствий начала войны России против Украины станет вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, таким образом "Кремль получит НАТО в получасе езды от Санкт-Петербурга".

Ранее, 13 апреля СМИ сообщили, что Швеция решила подать заявку на вступление в военный блок. Параллельно этому решению в Финляндии начались дебаты о возможности присоединению к Альянсу.

12 апреля Россия начала стягивать к границе с Финляндией войска. Очевидцы засняли движение тяжелого ракетного вооружения по трассе, которая ведет из Санкт-Петербурга.