Россия ворует детей в Мариуполе и готовится отдавать их на усыновление

10 апреля в Тихвин Ленинградской области прибыл поезд российской железной дороги, который привез 600 депортированных из Мариуполя граждан Украины. Среди них – большое количество детей.

Российские СМИ широко рассказывали об этом событии.

Взрослых и детей расселили в пансионате «Царицыно озеро». И пока местные собирали вещи, необходимые для помощи депортированным из Мариуполя, местные власти начали собирать информацию для передачи мариупольских детей в российские семьи.

На территории ОРДЛО приступили к работе специальные штабы, которые целенаправленно занимаются тем, что отправляют украинских сирот в российские семьи. Руководит этими штабами в Донецке и Луганске уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Как сообщает секретарь генсовета партии «Единая россия» Андрей Турчак, такие штабы были созданы по инициативе партии единороссов. И сейчас российская госдума пытается принять какие-то законодательные решения, чтобы упростить процедуру усыновления граждан другой страны без согласования на это самой страны.

Украинский МИД называет это киднепингом. Но сейчас у украинской стороны нет рычагов, для того, чтобы остановить процесс.

Проблема усугубляется еще и тем, что далеко не все дети, которых принудительно вывезли на территорию российской федерации, действительно сироты, не имеющие родителей или родных. История мариупольчанки Киры Обеденской – яркий пример для этого. Девочка потеряла отца во время обстрелов Мариуполя 17 марта (мать скончалась еще до войны). Ее принудительно депортировали из подвала дома, где она скрывалась вместе с отцом, и отправили в клинику Калинина в Донецке. Сейчас она готовится к депортации на территорию россии. Однако у девочки есть родной дедушка, который дерется на всех уровнях, чтобы забрать внучку. Но оккупанты отказываются передать ребенка, требуют документы опеки и т.д.

Оформить такие документы во время войны очень сложно. За это время Киру могут отправить на усыновление в РФ, и как ее в таком случае извлекать из фактического плена – неизвестно.

А между тем общественное мнение в самой российской федерации относится к украинским детям как к собственным гражданам. В комментариях группы Вконтакте, которая занимается именно усыновлением украинских детей российскими семьями, какая-то барышня гневно спрашивает, как так случилось, что «60 наших детей из детдома» - подразумеваются именно украинские дети – вывезли в Польшу.

В МИД Украины утверждают: любые действия россии в отношении украинских детей незаконны. Не существует норм международного права, которые позволяли бы российским семьям усыновлять украинских детей, даже если те потеряли родителей.

По информации МИД, министерство образования РФ собираются подписать соглашение с ОРДЛО, которое позволило бы передавать незаконно депортированных с территории Украины детей-сирот в российские семьи.

То есть, они будут считать всех детей, которых вывезут из Украины – «гражданами» «ДНР» или «ЛНР», и на этом основании и на основании так называемого «соглашения с ЛДНР» будут усыновлять их.

По словам МИД, такие действия российских оккупантов могут квалифицироваться как киднепинг и требуют решительной реакции международного сообщества, соответствующих международных организаций.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова говорит, что российская сторона уже шокирует заявления по поводу принудительного изучения русского языка депортированными украинскими детьми.

В Совете Федерации России предлагают ввести системную работу по обучению русскому языку маленьких украинцев, вывезенных из Донецкой и Луганской областей на территорию РФ.

"Детей, говорящих и понимающих украинский язык, будут вынуждать изучать язык агрессора для ассимиляции и обучения в российских школах. По данным российских СМИ, уже вывезено в РФ более 150 тысяч украинских детей. Власти страны-оккупанта планируют уничтожить сущность и язык маленьких украинцев, стереть их память и все связи с Украиной", – заявила Денисова.

Источник: 0629.сom.ua