"Поддержать"
Тренды:
Новости
В Украине из-за войны миллионы людей с инвалидностью находятся в зоне риска, - ООН
Андрей Шевченко провел встречу с мэром Милана – обсудили поддержку беженцев из Украины
Украина получит ударные американские дроны MQ-9 Reaper
Верховная Рада признала войну с Россией геноцидом украинцев
Россия угрожает ядерным оружием, если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО
Россия ворует детей в Мариуполе и готовится отдавать их на усыновление
Украина ведет переговоры об обмене 169 нацгвардейцев, взятых в плен на ЧАЭС
Дипломы и аттестаты в "Дії". В комитете ВРУ по образованию рассказали о перспективе такой возможности
«Почему Динамо и Шахтер выехали, а остальные остались?»
Горит "Москва" - русский военный корабль отправился по адресу
Война и цены. Как и почему дорожают продукты в Украине
Из Чернигова расчищают дороги, строят проезды, переходят в ПЦУ
В моргах Днепра больше 1500 трупов российских солдат: их никто не хочет забирать
Мария Литовченко: Ирпень. Сумерки у бабушки – в доме, которого уже нет
"Для России АЭС как чемодан без ручки." - глава запорожской ОДА
Все новости
Скандал / Война

Россия ворует детей в Мариуполе и готовится отдавать их на усыновление

18:44, 14 апр 2022
147
Версия для печати

10 апреля в Тихвин Ленинградской области прибыл поезд российской железной дороги, который привез 600 депортированных из Мариуполя граждан Украины. Среди них – большое количество детей.

Российские СМИ широко рассказывали об этом событии.

Взрослых и детей расселили в пансионате «Царицыно озеро». И пока местные собирали вещи, необходимые для помощи депортированным из Мариуполя, местные власти начали собирать информацию для передачи мариупольских детей в российские семьи.

На территории ОРДЛО приступили к работе специальные штабы, которые целенаправленно занимаются тем, что отправляют украинских сирот в российские семьи. Руководит этими штабами в Донецке и Луганске уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Как сообщает секретарь генсовета партии «Единая россия» Андрей Турчак, такие штабы были созданы по инициативе партии единороссов. И сейчас российская госдума пытается принять какие-то законодательные решения, чтобы упростить процедуру усыновления граждан другой страны без согласования на это самой страны.

Украинский МИД называет это киднепингом. Но сейчас у украинской стороны нет рычагов, для того, чтобы остановить процесс.

Проблема усугубляется еще и тем, что далеко не все дети, которых принудительно вывезли на территорию российской федерации, действительно сироты, не имеющие родителей или родных. История мариупольчанки Киры Обеденской – яркий пример для этого. Девочка потеряла отца во время обстрелов Мариуполя 17 марта (мать скончалась еще до войны). Ее принудительно депортировали из подвала дома, где она скрывалась вместе с отцом, и отправили в клинику Калинина в Донецке. Сейчас она готовится к депортации на территорию россии. Однако у девочки есть родной дедушка, который дерется на всех уровнях, чтобы забрать внучку. Но оккупанты отказываются передать ребенка, требуют документы опеки и т.д.

Оформить такие документы во время войны очень сложно. За это время Киру могут отправить на усыновление в РФ, и как ее в таком случае извлекать из фактического плена – неизвестно.

А между тем общественное мнение в самой российской федерации относится к украинским детям как к собственным гражданам. В комментариях группы Вконтакте, которая занимается именно усыновлением украинских детей российскими семьями, какая-то барышня гневно спрашивает, как так случилось, что «60 наших детей из детдома» - подразумеваются именно украинские дети – вывезли в Польшу.

В МИД Украины утверждают: любые действия россии в отношении украинских детей незаконны. Не существует норм международного права, которые позволяли бы российским семьям усыновлять украинских детей, даже если те потеряли родителей.

По информации МИД, министерство образования РФ собираются подписать соглашение с ОРДЛО, которое позволило бы передавать незаконно депортированных с территории Украины детей-сирот в российские семьи.

То есть, они будут считать всех детей, которых вывезут из Украины – «гражданами» «ДНР» или «ЛНР», и на этом основании и на основании так называемого «соглашения с ЛДНР» будут усыновлять их.

По словам МИД, такие действия российских оккупантов могут квалифицироваться как киднепинг и требуют решительной реакции международного сообщества, соответствующих международных организаций.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова говорит, что российская сторона уже шокирует заявления по поводу принудительного изучения русского языка депортированными украинскими детьми.

В Совете Федерации России предлагают ввести системную работу по обучению русскому языку маленьких украинцев, вывезенных из Донецкой и Луганской областей на территорию РФ.

"Детей, говорящих и понимающих украинский язык, будут вынуждать изучать язык агрессора для ассимиляции и обучения в российских школах. По данным российских СМИ, уже вывезено в РФ более 150 тысяч украинских детей. Власти страны-оккупанта планируют уничтожить сущность и язык маленьких украинцев, стереть их память и все связи с Украиной", – заявила Денисова.

Источник: 0629.сom.ua


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще