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Война / Футбол

«Почему Динамо и Шахтер выехали, а остальные остались?»

22:36, 13 апр 2022
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Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб, который сейчас служит в одном из подразделений ВСУ, не слишком позитивно воспринимает тот факт, что «Шахтер» и «Динамо» выехали из Украины во время войны.

«Это не то время, когда нужно куда-то выезжать и играть. Это моя позиция. Все они хорошо физически готовы, и можно будет за две недели хорошо подготовиться. Может, я прав, может, нет, но говорю то, что чувствую. Почему «Динамо» и «Шахтер» должны находиться там и тренироваться? А все остальные остались тут».

«Давайте все делать вместе, а не одни остались, другие уехали. Я вот знаю, что многие игроки пошли в тероборону. У меня младший сын, у него от рождения есть проблемы с рукой, но он в теробороне, помогает, волонтерит», - сказал Вернидуб.

При этом он поблагодарил за позицию экс-футболиста сборной Украины Александра Алиева. Экс-хавбек «Динамо» и сборной Украины с первых дней войны вступил в территориальную оборону Киева.

«Алиеву респект и уважение. Тем более, что он сказал, что его родители не понимают. Уважение ему. Он сказал, что у родителей промыты мозги. Они действительно, наверное, думают, что мы сами с собой воюем, сами себя обстреливаем, а они пришли нас освобождать. Не надо нас освобождать, мы сами разберемся на своей территории», – сказал Вернидуб.


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