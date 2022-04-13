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Война / Армия

Горит "Москва" - русский военный корабль отправился по адресу

22:23, 13 апр 2022
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Украинские защитники атаковали флагман российского флота ракетный крейсер «Москва». Об этом сообщает волонтер Серж Марко, а также и другие источники. 

"Двумя ракетами "Нептун" только что поражен крейсер "Москва". Стоит, горит. А на море шторм. Требуется тактическое затопление, судя по всему", — написал он.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в телеграмме отметил: "Говорят, сегодня два орка матроса, куривших в неположенном месте на флагмане черноморского флота России — ракетном крейсере "Москва". Здесь трах-бах тарарах, что-то взорвалось. И крейсер "мацква" чуть не пошел ко дну. В ближайший год будет не боеспособным. К чему здесь древнеримский Бог Морей Нептун? А ни при чем!:))".

Также об этом заявил бывший нардеп, журналист Сергей Высоцкий: "Мне подтвердили: две ракеты украинского противокорабельного комплекса "Нептун" нанесли поражение флагману ЧФ РФ ракетному крейсеру "Москва"! Два попадания из двух! Весь Черноморский флот России выведен для осуществления срочных спасательных мероприятий!" Слава Украине!!!Слава нашим ракетным войскам!!!Слава КБ "ЛУЧ"!!!!"

Отметим, что крейсер "Москва" - это тот корабль, который получил от защитников острова Змеиного команду "иди нах..й".

Ждем подтверждения или опровержения этой информации от Генерального штаба ВСУ.


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