Война и цены. Как и почему дорожают продукты в Украине

Инфляция ускоряется. По данным Госстата, в марте потребительские цены выросли на 6,2%, но отдельные продукты питания подорожали на 15-25%.

Госстат отрапортовал о росте потребительских цен в Украине. По данным ведомства, в Украине в марте по сравнению с февралем больше всего подорожали фрукты — на 21,3% и овощи — на 15,5%. Об этом Госстат сообщил в своем свежем экспресс-выпуске. В целом продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 6,2%. Это довольно много — еще в феврале рост по данной группе был на уровне 2,4%.

Об ускорении роста цен в Нацбанке говорили, еще комментируя данные за февраль: "Инфляционное давление усиливалось на фоне нагнетания военной угрозы и в конце концов вторжения России в Украину в конце февраля. В первую очередь, стремительно выросли цены на продукты питания и топливо из-за чрезмерного спроса и нарушения цепочек поставок", — отмечали в НБУ.

Сочные и дорогие: как меняются цены на овощи и фрукты

В феврале по сравнению с январем больше всего подорожали овощи — на 12,1%. В марте овощи подорожали еще больше — на 15,5%, а фрукты — на 21,3%.

Сколько стоят овощи в магазинах Киева

В январе в супермаркетах Киева короткоплодный огурец стоил 71,49 грн/кг, сейчас в том же магазине самый дешевый вариант огурцов — по 86 грн/кг, и это со скидкой. Чаще огурцы можно встретить в супермаркетах по цене 110-140 грн./кг.

Желтые помидоры в январе стоили около 140 грн/кг, а сейчас — 250 грн/кг.

Кабачок в январе стоил 66,99 грн/кг, сейчас этого товара в том же столичном супермаркете нет, а во Львове цена составляет 139 грн/кг.

Пекинская капуста выбивается из общей тенденции: в январе стоила 47,19 грн/кг, а сейчас в том же киевском магазине — 38 грн/кг.

Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии, пояснил рост цен на овощи так: "Обычно январь и февраль — самые холодные месяцы, в это время выращиваемые в теплицах овощи природным образом дорожают. В этом году в Украине и за рубежом очень сильно вырос в цене газ. Из-за этого украинское тепличное производство почти останавливалось, цены очень сильно выросли. Переключались на турецкие овощи, потому что в Турции было теплее и нужно было меньше газа по климатическим причинам".

Рост цен на фрукты тоже ощутим

Фрукты тоже подорожали. В январском чеке цена на банан составляла 30,99 грн/кг, через месяц — 32,89 грн, а в марте во Львове бананы стоили уже 39,59 грн. В вопросе роста цен на овощи и фрукты не стоит исключать военный фактор. В условиях закрытого неба и заблокированных портов импорт может поступать лишь фурами из ЕС, а не напрямую из Турции или Египта.

Длинная логистика влияет на цены — они растут.

Крупы, молочка, мясо: цены растут

Заметно подорожали в марте и другие товары: килограммовая пачка гречневой крупы в чеке за 20 февраля стоила 47,49 грн, а сейчас во Львове гречку на развес можно купить за 53,5 грн/кг.

Макароны производства Италии или Турции тоже подорожали: если в середине февраля их в крупных сетях продавали по 28-38 грн. за пачку весом 450-500 грамм, то в середине марта (и сейчас) цена — 42-58 грн. Впрочем, есть и региональные особенности — чем дальше крупный продуктовый магазин от зоны боевых действий, тем больше могут быть скидки и тем выгоднее акции на те или иные товары.