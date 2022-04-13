Война и цены. Как и почему дорожают продукты в Украине

Инфляция ускоряется. По данным Госстата, в марте потребительские цены выросли на 6,2%, но отдельные продукты питания подорожали на 15-25%.
Госстат отрапортовал о росте потребительских цен в Украине. По данным ведомства, в Украине в марте по сравнению с февралем больше всего подорожали фрукты — на 21,3% и овощи — на 15,5%. Об этом Госстат сообщил в своем свежем экспресс-выпуске. В целом продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 6,2%. Это довольно много — еще в феврале рост по данной группе был на уровне 2,4%.
Об ускорении роста цен в Нацбанке говорили, еще комментируя данные за февраль: "Инфляционное давление усиливалось на фоне нагнетания военной угрозы и в конце концов вторжения России в Украину в конце февраля. В первую очередь, стремительно выросли цены на продукты питания и топливо из-за чрезмерного спроса и нарушения цепочек поставок", — отмечали в НБУ.
Сочные и дорогие: как меняются цены на овощи и фрукты
В феврале по сравнению с январем больше всего подорожали овощи — на 12,1%. В марте овощи подорожали еще больше — на 15,5%, а фрукты — на 21,3%.
Сколько стоят овощи в магазинах Киева
- В январе в супермаркетах Киева короткоплодный огурец стоил 71,49 грн/кг, сейчас в том же магазине самый дешевый вариант огурцов — по 86 грн/кг, и это со скидкой. Чаще огурцы можно встретить в супермаркетах по цене 110-140 грн./кг.
- Желтые помидоры в январе стоили около 140 грн/кг, а сейчас — 250 грн/кг.
- Кабачок в январе стоил 66,99 грн/кг, сейчас этого товара в том же столичном супермаркете нет, а во Львове цена составляет 139 грн/кг.
- Пекинская капуста выбивается из общей тенденции: в январе стоила 47,19 грн/кг, а сейчас в том же киевском магазине — 38 грн/кг.
Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии, пояснил рост цен на овощи так: "Обычно январь и февраль — самые холодные месяцы, в это время выращиваемые в теплицах овощи природным образом дорожают. В этом году в Украине и за рубежом очень сильно вырос в цене газ. Из-за этого украинское тепличное производство почти останавливалось, цены очень сильно выросли. Переключались на турецкие овощи, потому что в Турции было теплее и нужно было меньше газа по климатическим причинам".
Рост цен на фрукты тоже ощутим
Фрукты тоже подорожали. В январском чеке цена на банан составляла 30,99 грн/кг, через месяц — 32,89 грн, а в марте во Львове бананы стоили уже 39,59 грн. В вопросе роста цен на овощи и фрукты не стоит исключать военный фактор. В условиях закрытого неба и заблокированных портов импорт может поступать лишь фурами из ЕС, а не напрямую из Турции или Египта.
Длинная логистика влияет на цены — они растут.
Крупы, молочка, мясо: цены растут
Заметно подорожали в марте и другие товары: килограммовая пачка гречневой крупы в чеке за 20 февраля стоила 47,49 грн, а сейчас во Львове гречку на развес можно купить за 53,5 грн/кг.
В Нацбанке еще в марте, комментируя данные за февраль, отмечали, что молочная продукция и мясные изделия дорожали из-за увеличения стоимости сырья и доставки. Обращали внимание, что подорожали импортные продукты — кофе, шоколад, рыбные продукты и сухофрукты. Это объяснили ослаблением курса гривны и проблемами с доставкой этих продуктов в Украину.
Изменились и цены на мясо. Самые несущественные колебания — в ценах на курицу, а самые ощутимые — в цене телятины, которая с 180-220 грн за кг в некоторых сетях подорожала до 280-350 грн/кг.
Впрочем, нужно иметь в виду, что в животноводстве Украины из-за военных действий в ряде регионов случился настоящий кризис.
Опасная весна. Какие риски создает война для продовольственной безопасности
Исполнительный директор аналитического центра CASE-Украина Дмитрий Боярчук оптимистично оценивает ситуацию с продовольственными товарами. Он уверен: несмотря на войну, Украине не грозят голодные времена.
"У нас даже после всех этих боевых действий почти не пострадало сельское хозяйство. У нас был прекрасный урожай в прошлом году. Даже если уничтожены какие-то склады с агропродукцией — я думаю, что это незначительная часть, особенно если сравнивать со стоимостью выпущенных на них ракет", — говорит Боярчук.
Эксперт добавляет, что в Украине достаточно запасов корма для скота для получения молочных и мясных продуктов.
"Проблема не в том, что этих продуктов нет, а в том, что мы не можем их вывезти из-за заблокированных портов. И это проблема не для нас, а для мира. От таких поставок зависят Египет, Ливан, Тунис, а также Китай и Индия", — резюмирует Боярчук.
Впрочем, затяжная война все же не сулит ничего хорошего ни украинскому потребителю, ни странам, которые традиционно покупают у украинских поставщиков зерно, мясо и подсолнечное масло. Поскольку роль Украины в общемировой продуктовой безопасности очень велика. Ведь Украина — пятый по объемам поставок поставщик пшеницы в мире. Кроме того, Украина — крупнейший мировой производитель и экспортер подсолнечного масла.
Источник: focus.ua