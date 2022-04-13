Из Чернигова расчищают дороги, строят проезды, переходят в ПЦУ

От Чернигова по трассе в Киев начали генеральную уборку, а также строят проезды у разрушенных мостов.

"У села Смолин и Киселевка строят временные проезды рядом с разрушенными мостами. Там работает по 11 единиц техники.

На трассе М-01 Киев – Чернигов начата генеральная уборка.

Это критически важный логистический маршрут, соединяющий город со столицей. Очищено уже 8 км.

Дяговская община Минского района Черниговской области на собрании общины села 13 апреля единогласно проголосовала перейти из Московского Патриархата в Православную церковь Украины.

«Это первые на Минщине православные, осуществившие судьбоносный выбор», — сообщил шеф-редактор «Северянская летопись» Сергей Павленко в Фейсбуке.

Священник УПЦ МП Виталий Тихомиров, выступая перед прихожанами, заявил, что сегодня Московский Патриархат компрометирует заповеди Божии, православные ценности, поддерживая Путинских захватчиков.

Город-герой после нашествия “русского мира” оказался разбит вражеской техникой и артиллерией. Более месяца он находится в окружении оккупантов с трех сторон.

250 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета потратят на восстановление систем критической инфраструктуры Черниговщины, в том числе поставки электроэнергии, воды и тепла. Кроме этого, данные средства можно будет использовать для восстановления административных и коммунальных зданий.