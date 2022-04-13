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В моргах Днепра больше 1500 трупов российских солдат: их никто не хочет забирать
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Скандал / Война / Армия

В моргах Днепра больше 1500 трупов российских солдат: их никто не хочет забирать

21:13, 13 апр 2022
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Заместитель мэра города Днепра Михаил Лысенко призвал российских матерей забрать тела погибших в Украине российских солдат, коих в моргах города больше полутора тысяч.

“Сейчас в моргах Днепра больше полутора тысяч погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Они лежат в рефрижераторах.

Мы надеемся, что кто-то из российских матерей сможет приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь. У нас уже четыре рефрижератора забиты трупами российских солдат. Как бы там ни было, но это чьи-то дети.

Их растили матери, они их любили, они ходили с ними вместе на первое сентября в школу. Мы организуем это все, пусть хотя бы заберут трупы своих сыновей”.

По данным Генштаба ВСУ на 13 апреля, потери личного состава российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 19,8 тыс. человек. Украинские силы обороны и безопасности за минувшие сутки, 12 апреля, уничтожили 200 российских военных.
По данным украинской разведки в Мариуполе запустили 13 крематориев. Оккупанты активно избавляются от трупов мирных жителей, которых они убили.


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