Зеленский отказался принять президента ФРГ Штайнмайера в Киеве

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с ним в Киеве. Об этом Штайнмайер заявил сегодня на брифинге во время своего визита в Варшаву.

По словам президента ФРГ, президент Польши Анджей Дуда предложил ему посетить украинскую столицу вместе с главами Литвы, Латвии и Эстонии, "чтобы отправить сильный сигнал общеевропейской солидарности с Украиной".

"Я был к этому готов. Но, видимо, и я должен признать, что в Киеве этого не хотят", – сказал Штайнмайер.

Штайнмайер хотел посетить Киев 13 апреля. Однако, по данным издания Bild, сейчас президент Владимир Зеленский не хочет встречаться с ним из-за прошлых тесных связей немецкого политика с Россией. Вместе с тем, в Киеве не исключили возможность такой встречи в будущем.

Сегодня Штайнмайер находится с визитом в Польше, где он встретился, в частности, с президентом Анджеем Дудой. Основная тема визита – война России против Украины.

В правительстве Германии удивлены отказом президента Владимира Зеленского принимать в Киеве своего немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера. Соответствующее заявление сделал представитель правительства ФРГ.

Он отметил, что удивлен таким решением, ведь, по его словам, федеральный президент Германии "четко и не двузначно занимает позицию на стороне Украине".

Он напомнил, что Штайнмайер 13 февраля призывал российского диктатора Владимира Путина "снять петлю" с шеи Украины. Тогда президент ФРГ отметил, что никто не имеет права уничтожать самоопределение и суверенитет Украины.

"Германия была и остается в международном масштабе одной из самых решительных поклонниц Украины, и это тесно связано с многолетней работой нынешнего федерального президента", – сказал представитель правительства ФРГ.

Также глава лидирующей в немецкой коалиции фракции социал-демократов Рольф Мютцених сказал, что поездка Штайнмайера в Киев стала бы "явным внешнеполитическим знаком солидарности".

"Я, как и раньше, по-прежнему убежден, что визит президента мог бы подчеркнуть постоянную поддержку нашей страны", – сказал он.