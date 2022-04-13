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Политика / Скандал / Германия

Зеленский отказался принять президента ФРГ Штайнмайера в Киеве

19:01, 13 апр 2022
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с ним в Киеве. Об этом Штайнмайер заявил сегодня на брифинге во время своего визита в Варшаву.

По словам президента ФРГ, президент Польши Анджей Дуда предложил ему посетить украинскую столицу вместе с главами Литвы, Латвии и Эстонии, "чтобы отправить сильный сигнал общеевропейской солидарности с Украиной".

"Я был к этому готов. Но, видимо, и я должен признать, что в Киеве этого не хотят", – сказал Штайнмайер.

Штайнмайер хотел посетить Киев 13 апреля. Однако, по данным издания Bild, сейчас президент Владимир Зеленский не хочет встречаться с ним из-за прошлых тесных связей немецкого политика с Россией. Вместе с тем, в Киеве не исключили возможность такой встречи в будущем.

Сегодня Штайнмайер находится с визитом в Польше, где он встретился, в частности, с президентом Анджеем Дудой. Основная тема визита – война России против Украины.

В правительстве Германии удивлены отказом президента Владимира Зеленского принимать в Киеве своего немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера. Соответствующее заявление сделал представитель правительства ФРГ.

Он отметил, что удивлен таким решением, ведь, по его словам, федеральный президент Германии "четко и не двузначно занимает позицию на стороне Украине".

Он напомнил, что Штайнмайер 13 февраля призывал российского диктатора Владимира Путина "снять петлю" с шеи Украины. Тогда президент ФРГ отметил, что никто не имеет права уничтожать самоопределение и суверенитет Украины.

"Германия была и остается в международном масштабе одной из самых решительных поклонниц Украины, и это тесно связано с многолетней работой нынешнего федерального президента", – сказал представитель правительства ФРГ.

Также глава лидирующей в немецкой коалиции фракции социал-демократов Рольф Мютцених сказал, что поездка Штайнмайера в Киев стала бы "явным внешнеполитическим знаком солидарности".

"Я, как и раньше, по-прежнему убежден, что визит президента мог бы подчеркнуть постоянную поддержку нашей страны", – сказал он.

  • Штайнмайер систематически защищал строительство российско-немецкого газопровода Северный поток-2, несмотря на предупреждения Украины и стран восточного фланга НАТО, что это – геополитический проект, завершение которого приведет к кризису с безопасностью в Европе.
  • Также Штайнмайер предлагал формулу имплементации минских соглашений, которая была близка к кремлевской трактовке этих документов.
  • 4 апреля 2022-го, после более чем 40 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину, Штайнмайер признал, что "совершил ошибку" с СП-2 и политикой в отношении России. Также он призвал к трибуналу для Путина и Лаврова.

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