Оккупанты обстреляли инфраструктуру Миргорода

Российские войска вечером 12 апреля обстреляли Миргород Полтавской области.

"Снова под вражеским ударом инфраструктура Миргорода. Два "прилета", – написал он.



Лунин отметил, что информация о возможных пострадавших и нанесенном ущербе уточняется.



Удар по городу произошел вскоре после оглашения воздушной тревоги. В свою очередь почти сразу же после "прилетов" по Миргороду тревожный режим сняли.

Это уже третий обстрел ракетами Миргорода.

2 апреля удар был нанесен по аэродрому Миргорода, в результате чего повреждена взлетная полоса и инфраструктура аэродрома. Силами и средствами ПВО Вооруженных сил Украины удалось уничтожить несколько вражеских крылатых ракет.

9 апреля оккупанты обстреляли инфраструктурный объект в Миргороде. Пострадало два человека.