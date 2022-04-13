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Война / Армия

Оккупанты обстреляли инфраструктуру Миргорода

00:47, 13 апр 2022
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Российские войска вечером 12 апреля обстреляли Миргород Полтавской области.

"Снова под вражеским ударом инфраструктура Миргорода. Два "прилета", – написал он.

Лунин отметил, что информация о возможных пострадавших и нанесенном ущербе уточняется.

Удар по городу произошел вскоре после оглашения воздушной тревоги. В свою очередь почти сразу же после "прилетов" по Миргороду тревожный режим сняли.

Это уже третий обстрел ракетами Миргорода. 

2 апреля удар был нанесен по аэродрому Миргорода, в результате чего повреждена взлетная полоса и инфраструктура аэродрома. Силами и средствами ПВО Вооруженных сил Украины удалось уничтожить несколько вражеских крылатых ракет.  

9 апреля оккупанты обстреляли инфраструктурный объект в Миргороде. Пострадало два человека.

 


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