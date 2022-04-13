Греция заявила об отказе от российского газа

Все больше государств сокращают свою зависимость от российских энергоносителей

Греция ускорит проекты по разведке газа совместно с частными инвесторами, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис. Об этом пишет Reuters.

Страна сокращает свою зависимость от российских энергоносителей и стремится стать энергетическим центром в Европе.

«Ускорение эксплуатации национальных энергетических ресурсов страны позволит нам, если повезет, и у нас будут пригодные для эксплуатации месторождения природного газа, повысить нашу энергетическую независимость, нашу энергетическую безопасность», – сказал премьер-министр.

Напомним, Италия снизит потребление газа из РФ и на 40% нарастит импорт из Алжира. Сейчас Италия потребляет около 30 млрд кубометров именно российского газа в год. Это составляет 40% его общего потребления. Алжир занимает второе место в качестве поставщика голубого топлива.

Как сообщалось, премьер Финляндии сказала, когда страна откажется от российского газа. Стране для смены поставщика энергоресурсов достаточно несколько недель. Финляндия может очень быстро отказаться от использования российского газа и нефти.

Также Польша не будет продлевать контракты с "Газпромом".

А еще Эстония решила перестать покупать газ у путинского режима.

Чем больше стран откажется от российского голубого топлива, тем скорее закончатся деньги на военное обеспечение, считают эксперты.