Макрон поставил диагноз Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение Владимира Путина напасть на Украину продиктовано антизападным негодованием и паранойей. По словам Макрона, пандемия коронавируса усугубила чувство изоляции Путина.

Об этом французский лидер сказал в интервью журналу Le Point.

"Он оказался в Сочи на месяцы, заперся, у него меньше контактов с представителями другого мышления", - сказал Макрон.

Он также предсказал, что Путин не прекратит свои атаки и ему нужна военная победа до 9 мая - дня, когда Россия отмечает победу над германским нацизмом.

Французский лидер подчеркнул, что он продолжит разговаривать со своим российским коллегой, чтобы предупредить его об опасности продолжения насилия.

Лидер Франции Эмманюэль Макрон снова заявил, что на данном этапе не планирует посещать Киев, так как подобный визит принесет конкретные результаты.

Об этом пишет Le Figaro во вторник, 12 апреля.

По словам французского президента, он не собирается пока что посещать украинскую столицу, так как не хочет "идти на поводу у моды". Макрон в интервью телеканалу BFMTV дал понять, что не поедет в Киев, пока не будет реальной перспективы организовать диалог президента Украины Владимира Зеленского и Путина.

Напомним, во Франции прошел первый тур президентских выборов. По его итогам, во второй тур вышли Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.