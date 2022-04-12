"Поддержать"
Тренды:
Новости
Оккупанты обстреляли инфраструктуру Миргорода
Греция заявила об отказе от российского газа
Дефицит кадров в Киеве и лишние рабочие на западе - состояние рынка труда
Макрон поставил диагноз Путину
Реабилитация независимо от установления инвалидности – Минсоцполитики
Правительство выделило миллиард гривен на восстановление инфраструктуры в уволенных городах
Оккупанты применяют мины и взрывоопасные вещества замедленного действия
Задержали кума Путина Виктора Медведчука
Большинство директоров бердянских школ написали заявления на увольнение
Стало известно, что на самом деле находится под мариупольской промзоной
По гуманитарным коридорам на юго-востоке продолжают вывозить людей
Как заказать товар в иностранном интернет-магазине с доставкой в Украину PR
Вера Хвуст: Волонтерские истории о непокоренных. Светланка
Отстроим разрушенное – позаботьтесь о своем строительстве PR
В Днепре сын зарезал отца из-за разных взглядов на войну
Все новости
Власть / Власть и право / Закон и право / Здоровье

Реабилитация независимо от установления инвалидности – Минсоцполитики

23:16, 12 апр 2022
118
Версия для печати

Пострадавшие от агрессии россии смогут получить средства реабилитации независимо от установления инвалидности

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины:

«Участники боевых действий и мирные, пострадавшие от военной злости России, сумеют получить средства реабилитации независимо от установления инвалидности.

Марина Лазебна, Министр социальной политики Украины, сообщила, что Правительство приняло разработанное Минсоцполитики решение, системно упрощающее получение вспомогательных средств реабилитации для людей, пострадавших в результате войны России против Украины, как военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, так и добровольцев территориальной обороны, и мирных граждан

«В связи с военной агрессией Российской Федерации против нашего государства увеличилось количество людей, получивших ранение, контузию, увечье или заболевание, из-за которых требуются технические и другие средства реабилитации: кресел колесных, протезов и других вспомогательных средств.

Это люди, получившие ранения во время службы в Вооруженных силах Украины, других военных формированиях или территориальной обороне, во время работы или иной деятельности, направленной на защиту нашей страны, даже просто из-за того, что жили в городах, которые враг бомбардировал, обстреливал, в них непосредственно происходили боевые действия, которые были оккупированы.

Часть этих людей потеряла документы, необходимые для получения средств реабилитации, у некоторых уничтожены или повреждены недавно полученные средства реабилитации, часть людей имеет травмы, при которых необходимо безотлагательное использование вспомогательных средств реабилитации, они не могут ожидать установления инвалидности.

Для того, чтобы оказать необходимую помощь этим людям и системно ответить на сегодняшние вызовы, мы разработали комплексное постановление Правительства, которое расширяет возможности для разных категорий людей получения вспомогательных средств реабилитации и учитывает нормы недавно принятого народными депутатами Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению вспомогательными средствами реабилитации лиц, пострадавших в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины», – прокомментировала Марина Лазебна.

Принятое решение Правительства:

• Расширяет перечень лиц, которые обеспечиваются вспомогательными средствами реабилитации, в частности лицами, получившими ранение, контузию, увечье или заболевание во время службы, трудовой и иной деятельности, направленной на защиту страны во время военной агрессии Российской Федерации против Украины, а также в результате проживания в районах проведения боевых действий или в районах, подвергавшихся бомбардировкам, авиаударам и другим военным нападениям.

• Предоставляет возможность участникам боевых действий и пострадавшим от военной агрессии России получить вспомогательные реабилитационные средства независимо от установления инвалидности, по заключению военно-врачебных комиссий или врачебно-консультативных комиссий учреждений здравоохранения.

• Обеспечивает для лиц с инвалидностью, которые находились на территории боевых действий, требуют реабилитационных средств, но потеряли документы, необходимые для их получения, возможность получить их без соответствующих документов. Территориальные отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью будут проверять данные о лице с инвалидностью в Централизованном банке данных по проблемам инвалидности, а при отсутствии сведений в банке данных будут способствовать получении по месту жительства или пребывания необходимых документов.

• Предоставляет право на досрочную замену средств реабилитации людям, проживавшим в районах проведения боевых действий во время военной агрессии Российской Федерации против Украины, по их заявлению на основании справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

• Упрощает представление и рассмотрение документов для протезирования и ортезирования изделиями повышенной функциональности, изготовленными по новейшим технологиям и технологиям, отсутствующим в Украине, и/или специальным изделиям для занятий спортом для военнослужащих, добровольцев сил территориальной обороны и других лиц, участвовавших в обеспечении. обороны Украины, защите безопасности населения и интересов государства, раненых во время боевых действий в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины.

• Расширяет список предприятий, на которых люди могут заказывать необходимые средства реабилитации с учетом своих потребностей и медицинских показаний.

• Предоставляет участникам боевых действий право получать денежную помощь на приобретение вкладышей из силиконовой или гелевой композиции для культей верхних и нижних конечностей в случае протезирования и ортезирования изделиями повышенной функциональности по новейшим технологиям и технологиям изготовления, отсутствующим в Украине, и/или специальным изделиям спортом».


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще