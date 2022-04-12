Реабилитация независимо от установления инвалидности – Минсоцполитики

Пострадавшие от агрессии россии смогут получить средства реабилитации независимо от установления инвалидности

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины:

«Участники боевых действий и мирные, пострадавшие от военной злости России, сумеют получить средства реабилитации независимо от установления инвалидности.

Марина Лазебна, Министр социальной политики Украины, сообщила, что Правительство приняло разработанное Минсоцполитики решение, системно упрощающее получение вспомогательных средств реабилитации для людей, пострадавших в результате войны России против Украины, как военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, так и добровольцев территориальной обороны, и мирных граждан

«В связи с военной агрессией Российской Федерации против нашего государства увеличилось количество людей, получивших ранение, контузию, увечье или заболевание, из-за которых требуются технические и другие средства реабилитации: кресел колесных, протезов и других вспомогательных средств.

Это люди, получившие ранения во время службы в Вооруженных силах Украины, других военных формированиях или территориальной обороне, во время работы или иной деятельности, направленной на защиту нашей страны, даже просто из-за того, что жили в городах, которые враг бомбардировал, обстреливал, в них непосредственно происходили боевые действия, которые были оккупированы.

Часть этих людей потеряла документы, необходимые для получения средств реабилитации, у некоторых уничтожены или повреждены недавно полученные средства реабилитации, часть людей имеет травмы, при которых необходимо безотлагательное использование вспомогательных средств реабилитации, они не могут ожидать установления инвалидности.

Для того, чтобы оказать необходимую помощь этим людям и системно ответить на сегодняшние вызовы, мы разработали комплексное постановление Правительства, которое расширяет возможности для разных категорий людей получения вспомогательных средств реабилитации и учитывает нормы недавно принятого народными депутатами Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению вспомогательными средствами реабилитации лиц, пострадавших в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины», – прокомментировала Марина Лазебна.

Принятое решение Правительства:

• Расширяет перечень лиц, которые обеспечиваются вспомогательными средствами реабилитации, в частности лицами, получившими ранение, контузию, увечье или заболевание во время службы, трудовой и иной деятельности, направленной на защиту страны во время военной агрессии Российской Федерации против Украины, а также в результате проживания в районах проведения боевых действий или в районах, подвергавшихся бомбардировкам, авиаударам и другим военным нападениям.

• Предоставляет возможность участникам боевых действий и пострадавшим от военной агрессии России получить вспомогательные реабилитационные средства независимо от установления инвалидности, по заключению военно-врачебных комиссий или врачебно-консультативных комиссий учреждений здравоохранения.

• Обеспечивает для лиц с инвалидностью, которые находились на территории боевых действий, требуют реабилитационных средств, но потеряли документы, необходимые для их получения, возможность получить их без соответствующих документов. Территориальные отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью будут проверять данные о лице с инвалидностью в Централизованном банке данных по проблемам инвалидности, а при отсутствии сведений в банке данных будут способствовать получении по месту жительства или пребывания необходимых документов.

• Предоставляет право на досрочную замену средств реабилитации людям, проживавшим в районах проведения боевых действий во время военной агрессии Российской Федерации против Украины, по их заявлению на основании справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

• Упрощает представление и рассмотрение документов для протезирования и ортезирования изделиями повышенной функциональности, изготовленными по новейшим технологиям и технологиям, отсутствующим в Украине, и/или специальным изделиям для занятий спортом для военнослужащих, добровольцев сил территориальной обороны и других лиц, участвовавших в обеспечении. обороны Украины, защите безопасности населения и интересов государства, раненых во время боевых действий в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины.

• Расширяет список предприятий, на которых люди могут заказывать необходимые средства реабилитации с учетом своих потребностей и медицинских показаний.

• Предоставляет участникам боевых действий право получать денежную помощь на приобретение вкладышей из силиконовой или гелевой композиции для культей верхних и нижних конечностей в случае протезирования и ортезирования изделиями повышенной функциональности по новейшим технологиям и технологиям изготовления, отсутствующим в Украине, и/или специальным изделиям спортом».