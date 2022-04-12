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Политика / Власть / Новости

Правительство выделило миллиард гривен на восстановление инфраструктуры в уволенных городах

22:44, 12 апр 2022
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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что правительство определило 9 ключевых направлений работы.

Благодаря героизму украинских военных были полностью освобождены четыре области, а страна и экономика могут работать для того, чтобы обеспечить нашу победу. На экономическом, информационном, дипломатическом фронте делаем все, чтобы помогать украинскому войску избивать врагов.

После начала полномасштабной войны правительство определило 9 ключевых направлений работы. Мы адаптируем наши политики и стратегии. Меняем правила, чтобы перезапустить экономику и обеспечить социальную поддержку.

Армия ключевой приоритет, поэтому на прошлой неделе дополнительно направили 33 млрд грн для Вооруженных Сил Украины и дополнительно 1,5 млрд грн для Службы безопасности Украины. 19 млрд. грн. пойдут на закупку вооружения. 7 млрд грн – на ремонт техники и вооружения. 5 млрд грн – на закупку вещевого имущества и средств индивидуальной защиты военным. 1,3 млрд грн – на оперативное обеспечение.
Также встретились с руководством Европейского Союза в Киеве. Получили опросник, который должен быть заполнен, чтобы получить статус кандидата на членство в ЕС. Начали работать над ним. Ожидаем, что такой статус Украина сможет получить уже не позднее июня этого года.
Формализовали решение о полном эмбарго на импорт товаров из России. После полномасштабного вторжения поток товаров остановился и важно было официально это закрепить.
Поддерживаем наших людей на освобожденных территориях. Выделили миллиард гривен на первоочередное восстановление инфраструктуры в освобожденных городах и селах Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей. Постоянно присылаем гуманитарную помощь, бесплатные вещи, медикаменты. Кроме того, сегодня на заседании Кабинета Министров приняли решение о выделении дополнительных 490 млн. грн. для базового восстановления и нормальной работы дорожной инфраструктуры, в том числе на освобожденных территориях.
В прифронтовых городах продолжаем раздавать бесплатные продуктовые наборы. Государство закупает продукты преимущественно у украинских производителей, чтобы обеспечить их заказами. По большинству позиций закупили от 30 до 80% всего необходимого.
Поддерживаем вынужденных переселенцев. Уже официально зарегистрировалось 1 млн человек. Продлили для них возможность подать заявку на программу ежемесячных выплат до 30 апреля. Отдельно сегодня приняли решение о выделении 200 млн. грн работодателям, которые нанимают работников из числа вынужденных переселенцев. Речь идет о выплате 6,5 тысячи грн за каждого нового работника. За разъяснениями по поводу получения компенсации за трудоустройство перемещенных лиц уже обратились более 5 тысяч работодателей.
Успешно завершили отопительный сезон. 9 млрд кубов газа в хранилищах. 1 млн. тонн угля на складах. Начинаем подготовку к следующему отопительному сезону.
Во всех областях, кроме Луганской, начали посевную кампанию. Помогаем аграриям. Предоставили им льготное финансирование уже на 3,5 млрд грн. На сегодняшнем заседании правительства приняли решение о максимальном упрощении регистрации сельхозтехники. Делаем это для того, чтобы посевная работа в поле нигде не останавливались.
Дополнительно выделили сегодня 2,3 млрд грн на программу «5-7-9». Эту программу мы тоже переформатировали. Теперь каждый предприниматель может получить кредит под 0% в размере до 60 млн. грн. Проценты перед банком уплатит государство. Перезапуск и возобновление работы бизнеса – необходимое условие устойчивости нашей экономики, поэтому помогаем.
Напоследок по программе релокации бизнеса. Уже более 250 производственных компаний при поддержке страны были перемещены в другие области. Из них 121 предприятие уже полностью функционирует на новом месте, остальные находятся в процессе перемещения. Еще 430 производств ждут своей очереди.


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