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Война / Армия

Оккупанты применяют мины и взрывоопасные вещества замедленного действия

22:13, 12 апр 2022
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Украина стала одной из крупнейших по площади заминированных территорий в мире. Появляются все новые виды взрывоопасных предметов, покинутых оккупантами. Так, на территории Харькова были обнаружены противопехотные мины замедленного действия.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Оккупанты сбрасывают их прямо на улицы города с помощью дронов и ракет с РСЗО «Ураган». Эти взрывоопасные предметы автоматически срабатывают или приходят в боевое состояние по истечении заданного времени.

Такое устройство может взорваться в любой момент даже без механического воздействия на него", - рассказали в ведомстве.

При обнаружении таких мин:

  • не подходите близко;
  • не берите боеприпасы в руки;
  • не пытайтесь ликвидировать их самостоятельно;
  • отойдите к безопасному месту;
  • обязательно сообщите спасательным службам о находке;
  • предупредите окружающих об опасности.


Напомним, что по информации ГСЧС, в Украине 300 тыс. кв. км требуют разминирования. В среднем за сутки специалисты изымают от 2 до 6 тыс. взрывоопасных предметов, обследуют сотни га территорий.

Так, за прошедшие сутки обезврежено более 6,2 тысячи взрывоопасных предметов и обследована территория площадью 67,19 га.

Чаще всего пиротехнические подразделения работали: в Харьковской области - 2 тыс. 327 раз, а также на Николаевщине - 1073, Донбассе - 286, Киевщине - 624, Сумщине - 24.

Всего с начала широкомасштабного военного вторжения российской федерации на территории Украины обезврежено 54 тыс. 523 взрывоопасных предмета и 417,4 кг взрывчатого вещества, в том числе— 1 тыс. 926 авиационных бомб. Обследована территория площадью 7 тыс. 249 гектаров.


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