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Задержали кума Путина Виктора Медведчука

21:57, 12 апр 2022
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В Украине в ходе спецоперации СБУ задержали кума Путина Виктора Медведчука. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. В конце февраля пророссийский политик сбежал из-под домашнего ареста.

"Проведена спецоперации благодаря СБУ! Молодцы", – написал Зеленский в своем Инстаграм, добавив, что подробности задержания будут позже.

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук – украинский политик, имеющий тесные личные связи с президентом России Владимиром Путиным.

19 февраля на имущество Медведчука и его жены Оксаны Марченко наложил санкции Совет национальной безопасности и обороны Украины. До этого президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и соратника Медведчука Тараса Козака и восьми юридических лиц и запретил трансляцию в Украине принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Медведчук находился в Украине под круглосуточным домашним арестом по факту государственной измены и содействия террористической деятельности, однако позже ему изменили меру пресечения. 26 февраля Генпрокуратура поручила Нацполиции проверить наличие Медведчука по адресу, где он находится под домашним арестом. Однако Медведчука на месте не оказалось.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что видел фото с задержанным Медведчуком, но не может сказать, насколько оно соответствует действительности. По его словам, кадр нужно проверять "в связи с большим количеством фейков".

Источник: dsnews.ua


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