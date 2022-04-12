В Днепре сын зарезал отца из-за разных взглядов на войну

10 апреля в Днепре во время конфликта на фоне войны 24-летний мужчина убил своего 57-летнего отца, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепра.

Известно, что в Днепре горожанину написал коллега, который сообщил, что убил собственного отца. Сообщение сопровождалось фото человека с перерезанным горлом. Мужчина сообщил о произошедшем в полицию.

Прибыв на место, правоохранители обнаружили парня, который объяснил, что они с отцом поссорились из-за войны. Отец молодого человека активно поддерживал действия российской армии в Украине. Днепрянин в ходе конфликта схватил кухонный нож и перерезал горло отцу, после чего сообщил об этом коллеге. На кухне следователи нашли окровавленное тело погибшего, а в ванной комнате тот самый нож, которым было совершено убийство.

Молодой человек был трезвым, свою вину не отрицает. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.