Российские оккупанты могут осуществить наступление на Днепр из Изюма для продвижения на Донбасс

Российские оккупанты могут провести наступление из Изюма на город Днепр – стратегическую цель в контексте борьбы за Донбасс.

Об этом информирует The New York Times со ссылкой на американских военных аналитиков.

"Бои обострились вокруг Изюма после того, как Москва объявила о своем намерении сосредоточить свои боевые действия на востоке, выведя десятки тысяч войск с севера после противостояния более жесткому, чем ожидалось, украинскому сопротивлению", - говорится в сообщении.

"Мы уже много дней говорим о том, как важен для них Изюм", - отметил чиновник Пентагона.

По словам источника, оккупантам нужен Изюм, чтобы удерживать свои передовые линии фронта и позволить им продвинуться в Днепр и другие стратегически важные города на Донбассе.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук прокомментировал события 10 апреля и отметил, что Днепропетровщина пережила самый тяжелый день за эти 46 суток.

Более десяти ракет, одна из которых была сбита, уничтожен вражеский беспилотник, несколько разрушенных объектов, один погибший, пострадавшие спасатели, среди которых – пресс-офицер главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка, - пишет он.

Лукашук отмечает: оккупанты не могут пересечь наши границы, поэтому обстреливают из воздуха. Однако на данную минуту врага на территории Днепропетровщины нет. Захватчики пытались занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области, в 50 км от Зеленодольска. Вероятно, враг хочет выйти на административные границы Херсонской области. Ему это не удается сейчас и не удастся.