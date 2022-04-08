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Политика / Европа

Заявку на вступление Украины в ЕС планируют рассмотреть уже этим летом

22:48, 08 апр 2022
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Евросоюз передал Киеву опросник для получения статуса кандидата

В пятницу, 8 апреля, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально передала президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Церемония прошла после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве.

«Этот опросник – это основа для дискуссии, которая должна привести к выводу Еврокомиссии (о готовности Украины к получению устава кандидата – ред.)», – заявила она.

Президент фон дер Ляен уточнила, что речь идет об ускоренной процедуре, поскольку отношения Украины и ЕС настолько развиты, что Брюссель не нуждается в ответах.

«Обычно проходят годы, прежде чем Евросовет принимает заявку на членство, но Украина сделала это через неделю или две, и я прошу двигаться вперед как можно скорее», – сказала она. – наша цель – подать заявку Украины в совет этого лета».

«Мы знаем многое друг о друге. Поэтому заполнение займет не годы, как обычно, а недели», – объяснила она.

Владимир Зеленский поправил Урсулу фон дер Ляен, заверив, что Украина справится еще быстрее.

«Мы будем готовы с ответами через неделю», – заявил он.

Урсула фон дер Ляен, впрочем, не стала прогнозировать, когда ЕС может принять политическое решение о предоставлении статуса кандидата.

Как сообщает агентство Reuters, президент Еврокомиссии во время визита в город Буча на Киевщине объявила, что ЕС сделает все, чтобы поддержать Украину в выполнении «необходимых шагов» для обеспечения членства в Евросоюзе.

По данным агентства, во время поездки из Брюсселя в Киев фон дер Ляен сказала журналистам, что важнейшим сообщением, которое она везет, является то, что для Украины "будет путь в ЕС".

Она пообещала поддерживать Киев, чтобы выйти из войны как демократическая страна, в чем, по ее словам, поможет Европейский Союз и другие доноры.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что Украина надеется, что в июне этого года на саммите лидеров Европейского Союза получит статус кандидата на членство в ЕС.

«Надеемся, что в июне этого года на саммите лидеров Европейского Союза (Украина – ред.) получит статус кандидата на членство, и этот процесс откроет для нас новые политические горизонты, но в первую очередь финансовые горизонты»

28 февраля, через 4 дня после начала российской агрессии, Украина официально подала в Брюссель заявку о вступлении в ЕС и выразила надежду, что ЕС, ввиду обстоятельств, сможет быстро начать процедуру.

Неформальный саммит ЕС 11 марта дал политическое согласие, чтобы Еврокомиссия начала процедуру, но от отдельных государств звучали заявления о том, что процедура не должна быть ускоренной.

Впрочем, впоследствии президента ЕК Урсула фон дер Ляен пообещала Зеленскому, что рассмотрение заявки и принятие решения о предоставлении Украине статуса кандидата состоится в рекордно сжатые сроки – через несколько месяцев.


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