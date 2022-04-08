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Скандал / Война

СБУ задержала на Буковине троих продавцов ботоферм для россиян

19:11, 08 апр 2022
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Три человека предоставляли в аренду россиянам прокси-серверы и создавали ботов для РФ

В Черновицкой области СБУ разоблачила группу лиц, организовавшую работу прокси-серверов, сдававших в аренду россиянам для DDoS-атак на украинские сайты. Кроме того, злоумышленники создавали и продавали фирмам из России фейковые аккаунты в соцсетях. Оплату за свою работу группа получала через запрещенные в Украине платежные системы.

О разоблачении группы лиц, помогавшей российским хакерам обеспечивать анонимность в интернете в пятницу, 8 апреля, сообщила пресс-служба СБУ Черновицкой области. По данным правоохранителей, злоумышленники организовали функционирование сети прокси-серверов для скрытия IP-адресов.

«Три злоумышленника настраивали эти прокси-серверы, а затем сдавали в аренду. Оперативники установили, что в большинстве случаев такие услуги предоставлялись юридическим и физическим лицам из России, которые в дальнейшем использовали их для осуществления DDOS-атак, несанкционированного вмешательства в украинские информационные ресурсы, распространение деструктивного контента», – говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, группа лиц регистрировала, наполняла и продавала россиянами фейковые аккаунты в соцсети Вконтакте, которые могут использоваться для функционирования враждебных ботоферм. Как уточняют в пресс-службе СБУ, средства за свои сделки злоумышленники получали и обналичивали с помощью запрещенных на территории Украины платежных систем «Qiwi» и «WebMoney». Пока следствие по делу продолжается.


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