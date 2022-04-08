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Оккупанты ударили «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска

13:24, 08 апр 2022
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На вокзале находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации, около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эту трагедию:

"Полиция и спасатели уже на месте. Российские изверги не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, которое не имеет границ. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится."

По словам главы администрации Донецкой области Павла Кириленко, во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, поскольку происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины. Глава облВА подчеркнул, что российские оккупанты "хорошо знали, куда целят и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей".

По данным Укрзализныци, на вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты, в результате чего более 30 человек погибли и более 100 человек получили ранения.

Ранее Кириленко сообщил, что 7 апреля эвакуация автобусами из Угледара осуществлялась под вражеским огнем, а в районе Славянска удар крылатой ракетой временно заблокировал выезд трех эвакуационных поездов. Ближе к полуночи движение было возобновлено.


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