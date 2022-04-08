"Поддержать"
Тренды:
Новости
Что происходит в Мариуполе на утро 8 апреля
В Киеве возобновляют работу крупные ТРЦ и служба проката самокатов
Google оцифрует последствия российского вторжения в разрушенных городах Украины
Еврокомиссия обнародовала правила трудоустройства украинцев в странах ЕС
Россияне взорвали мост и заблокировали путь для эвакуационных поездов из Донбасса
Легендарная группа Pink Floyd записала песню в поддержку Украины
Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека
Как мариупольская "скорая" умирала вместе с городом
Оккупированный Бердянск - главные события
США уже отправили в Украину дроны-камикадзе
В санкционный список США попали дочери Путина
Российский музыкант Андрей Макаревич приехал в Бородянку
Экопарк Фельдмана - какая судьба животных из Харькова?
Бородянка: новая глава преступлений РФ
Верещук считает необходимым эвакуироваться
Все новости
Война / Мариуполь

Что происходит в Мариуполе на утро 8 апреля

11:49, 08 апр 2022
15
Версия для печати

Россияне второй день подряд распространяют новость, что они взяли под контроль Мариуполь.

Это не соответствует действительности.

Как отмечает советник городского головы Петр Андрющенко, россияне контролируют только часть города.

"Для общего понимания фактически они продвинулись в контроле на один квартал и относительно контролируют территорию в районе уничтоженного Драмтеатра. Именно в этом квадрате расположены здания эвакуированных областной прокуратуры и СБУ.

Назвать это контролем «центра города» – российское преувеличение.

В доказательство отсутствия контроля можно посмотреть и на интервью гауляйтера Константина Иващенко. И на места «выборов» и деятельности коллаборантов и оккупантов. Это все находится вдали от центра и скорее это можно назвать окрестностями города.

К тому же, под украинским контролем остаются Приморский район, часть Левобережного в районе Азовстали, побережье от Азовстали до порта, сам Порт и собственно территории (включая вокруг) заводов. Даже по площади это большая часть города". – отметил Андрющенко.

Мариупольские защитники продолжают уничтожать технику и пехоту противника. Но отмечают, что Россия бросила огромное количество людей в направлении Мариуполя. Они просто давят количеством.

По информации Генштаба ВСУ, количество врага в мариупольском направлении превышает количество защитников Украины в 10 раз.

В городе гуманитарная ситуация не улучшается, потому что никому и не за что восстанавливать поврежденную инфраструктуру города. Разрушены не только дома, но и коммуникации.

Однако самопровозглашенный мэр Иващенко, обвиняемый в убийстве тысяч мариупольцев (подозревают, что сам он был наводчиком), уверяет, что за российские деньги все восстановит, и что в городе повреждено не более 20% домов, все остальное подлежит восстановлению.

В городе расцветает мародерство. Не только оккупанты, но и некоторые мариупольцы, ходят по пустым домам, которые покинули горожане, выбивают окна, двери, разграбляют чужое заброшенное имущество.

В городе с улиц действительно начали исчезать трупы. Их увозят, но что делают дальше, мариупольцы нам не сообщают, потому что не знают. В мариупольском муниципалитете говорят, что, по их информации, в город завезли передвижные крематории. Они уничтожают тела погибших и уничтожают таким ином следы своих преступлений.

Источник: 0629.com.ua


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Фото
3-03-2022, 18:53
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще