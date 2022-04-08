Что происходит в Мариуполе на утро 8 апреля

Россияне второй день подряд распространяют новость, что они взяли под контроль Мариуполь.

Это не соответствует действительности.

Как отмечает советник городского головы Петр Андрющенко, россияне контролируют только часть города.

"Для общего понимания фактически они продвинулись в контроле на один квартал и относительно контролируют территорию в районе уничтоженного Драмтеатра. Именно в этом квадрате расположены здания эвакуированных областной прокуратуры и СБУ.

Назвать это контролем «центра города» – российское преувеличение.

В доказательство отсутствия контроля можно посмотреть и на интервью гауляйтера Константина Иващенко. И на места «выборов» и деятельности коллаборантов и оккупантов. Это все находится вдали от центра и скорее это можно назвать окрестностями города.

К тому же, под украинским контролем остаются Приморский район, часть Левобережного в районе Азовстали, побережье от Азовстали до порта, сам Порт и собственно территории (включая вокруг) заводов. Даже по площади это большая часть города". – отметил Андрющенко.

Мариупольские защитники продолжают уничтожать технику и пехоту противника. Но отмечают, что Россия бросила огромное количество людей в направлении Мариуполя. Они просто давят количеством.

По информации Генштаба ВСУ, количество врага в мариупольском направлении превышает количество защитников Украины в 10 раз.

В городе гуманитарная ситуация не улучшается, потому что никому и не за что восстанавливать поврежденную инфраструктуру города. Разрушены не только дома, но и коммуникации.

Однако самопровозглашенный мэр Иващенко, обвиняемый в убийстве тысяч мариупольцев (подозревают, что сам он был наводчиком), уверяет, что за российские деньги все восстановит, и что в городе повреждено не более 20% домов, все остальное подлежит восстановлению.

В городе расцветает мародерство. Не только оккупанты, но и некоторые мариупольцы, ходят по пустым домам, которые покинули горожане, выбивают окна, двери, разграбляют чужое заброшенное имущество.

В городе с улиц действительно начали исчезать трупы. Их увозят, но что делают дальше, мариупольцы нам не сообщают, потому что не знают. В мариупольском муниципалитете говорят, что, по их информации, в город завезли передвижные крематории. Они уничтожают тела погибших и уничтожают таким ином следы своих преступлений.

Источник: 0629.com.ua