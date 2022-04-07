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В Киеве возобновляют работу крупные ТРЦ и служба проката самокатов

23:37, 07 апр 2022
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В Киеве возобновляют работу ЦУМ, River Mall, Lavina Mall и Mandarin Plaza.

ЦУМ возобновил свою работу 6 апреля, сообщила директор по коммуникациям в System Capital Management Наталья Емченко, передает Интерфакс-Украина.

За первый день очень неплохая география заказов, два десятка городов Украины, от Львова до Одессы, ну и, конечно же, сама столица. И физическая дверь ЦУМа также открыта. Паркинг пока не работает, а вот возможность "заказать онлайн – заехать – померить – забрать" снова есть", – рассказала Емченко.

По ее словам, зона выдачи заказов работает на втором этаже каждый день с 11:00 до 17:00.

ТРЦ River Mall начинает работу с 8 апреля, сообщается на его странице в Facebook. График работы с 10:00 до 18:00. а размещенное в нем "Сільпо" – с 09:00 до 20:00. Будет работать подземный и открытый паркинг и, как отмечается, сейчас он будет бесплатным. Список магазинов и заведений питания, которые начнут работу, пока не объявляется.

Готовят в ближайшее время к открытию и Lavina Mall и Mandarin Plaza.

"Занимаемся технической подготовкой и тоже будем открываться. Надеюсь, что на следующей неделе откроем Lavina Mall и Mandarin Plaza", – сообщил директор группы Mandarin Plaza Александр Черницкий.

По его словам, кроме продовольственных супермаркетов будут открыты магазины одежды, в частности, готовность возобновить работу подтвердил Helen Marlen.

Также компания Bolt возобновила аренду электросамокатов в Киеве с 7 апреля.

Как сообщает пресс-служба компании, такое решение Bolt связано с призывом КГГА возобновить работу.

Теперь арендовать самокат Bolt можно только для поездок по центру Киева, однако в случае высокого спроса зону покрытия обещают расширить.

В то же время, пока на прокат будут действовать сниженные цены: от 5 грн за разблокировку и 1,5 грн/мин. Аренда самокатов будет недоступна во время комендантского часа.


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