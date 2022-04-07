"Поддержать"
Тренды:
Новости
Что происходит в Мариуполе на утро 8 апреля
В Киеве возобновляют работу крупные ТРЦ и служба проката самокатов
Google оцифрует последствия российского вторжения в разрушенных городах Украины
Еврокомиссия обнародовала правила трудоустройства украинцев в странах ЕС
Россияне взорвали мост и заблокировали путь для эвакуационных поездов из Донбасса
Легендарная группа Pink Floyd записала песню в поддержку Украины
Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека
Как мариупольская "скорая" умирала вместе с городом
Оккупированный Бердянск - главные события
США уже отправили в Украину дроны-камикадзе
В санкционный список США попали дочери Путина
Российский музыкант Андрей Макаревич приехал в Бородянку
Экопарк Фельдмана - какая судьба животных из Харькова?
Бородянка: новая глава преступлений РФ
Верещук считает необходимым эвакуироваться
Все новости
Война / IT и медиа / Технологии

Google оцифрует последствия российского вторжения в разрушенных городах Украины

23:22, 07 апр 2022
71
Версия для печати

Министерство внутренних дел Украины совместно с экспертами мирового технологического гиганта Google приступили к проекту по оцифровке последствий военной агрессии РФ против Украины.

Министерство внутренних дел Украины совместно с экспертами мирового технологического гиганта Google приступили к проекту по оцифровке последствий военной агрессии РФ против Украины. Цель проекта – фиксация нанесенных российскими оккупантами разрушений в городах и селах.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"Этот проект стартовал с освобожденного города Ирпень. Одновременно работу начинают несколько команд. Мы максимально хотим охватить все города, которые испытали наибольшие разрушения, которые безусловно нужно зафиксировать. Эта информация будет размещена на Картах Google и будет доступна широкой публике. Весь мир должен видеть, как наши города выглядели раньше и что с ними совершил агрессор", – подчеркнул заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко.

Также планируется, что новый проект будет в общем доступе для людей, желающих владеть объективными данными о местности и своем недвижимом имуществе.

Отдельно создадут сервис для правоохранителей и спасателей, которые могут использовать его в качестве информационно-справочного ресурса для координации своих действий и дополнительной фиксации положения вещей в регионе.

Первые результаты начала слаженной работы можно будет оценить на следующей неделе. Специалисты Google обещают обнародовать первые панорамные снимки разрушенных улиц и построек в Ирпене.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Фото
3-03-2022, 18:53
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще