Google оцифрует последствия российского вторжения в разрушенных городах Украины

Министерство внутренних дел Украины совместно с экспертами мирового технологического гиганта Google приступили к проекту по оцифровке последствий военной агрессии РФ против Украины.

Министерство внутренних дел Украины совместно с экспертами мирового технологического гиганта Google приступили к проекту по оцифровке последствий военной агрессии РФ против Украины. Цель проекта – фиксация нанесенных российскими оккупантами разрушений в городах и селах.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"Этот проект стартовал с освобожденного города Ирпень. Одновременно работу начинают несколько команд. Мы максимально хотим охватить все города, которые испытали наибольшие разрушения, которые безусловно нужно зафиксировать. Эта информация будет размещена на Картах Google и будет доступна широкой публике. Весь мир должен видеть, как наши города выглядели раньше и что с ними совершил агрессор", – подчеркнул заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко.

Также планируется, что новый проект будет в общем доступе для людей, желающих владеть объективными данными о местности и своем недвижимом имуществе.

Отдельно создадут сервис для правоохранителей и спасателей, которые могут использовать его в качестве информационно-справочного ресурса для координации своих действий и дополнительной фиксации положения вещей в регионе.

Первые результаты начала слаженной работы можно будет оценить на следующей неделе. Специалисты Google обещают обнародовать первые панорамные снимки разрушенных улиц и построек в Ирпене.