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Общество / Культура / Музыка

Легендарная группа Pink Floyd записала песню в поддержку Украины

21:43, 07 апр 2022
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Британцы использовали гимн сечевых стрелков в исполнении Андрея Хливнюка

В полночь 8 апреля легендарная группа Pink Floyd на всех платформах опубликует песню Hey Hey Rise Up в поддержку народа Украины. К Дэвиду Гилмору и Нику Мейсону присоединились бас-гитарист Гай Пратт. Вместе с британскими рокерами спел лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк. Все средства, которые удастся собрать, будут направлены на гуманитарную помощь Украине. Информация об этом появилась на официальной странице группы в Facebook.

В треке, записанном 30 марта, использован вокал Андрея Хлывнюка, взятый с его поста в Instagram, на котором он на Софиевской площади в Киеве поет «Ой, у лузі червона калина».

Видео на Hey Hey Rise Up было снято известным режиссером Мэттом Уайткроссом (вместе с Майклом Винтерботомом снял фильм «Дорога на Гуантанамо»).

Гилмор рассказал, что познакомился с группой «Бумбокс» в 2015 году, когда они все вместе выступали в поддержку Белорусского свободного театра в Лондоне.

«Недавно я прочитал, что Андрей отменил американское турне с «Бумбоксом» и присоединился к территориальной обороне. Потом я увидел это невероятное видео в Instagram, где он стоит на площади в Киеве с этой прекрасной златоверхой церковью и поет в тишине города, где из-за войны нет транспорта и фонового шума. Это был мощный момент, который вызвал у меня желание положить его на музыку», – рассказал Гилмор.

«Я надеюсь, что когда-нибудь в будущем мы сделаем что-то вместе лично», – добавил он.

Напомним, что Pink Floyd последовательно поддерживает Украину. Группа удалила свою музыку со всех музыкальных платформ, доступных в России. Дэвид Гилмор рассказал, что его невестка – украинка, а его внучка мечтает посетить Украину.


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