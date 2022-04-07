Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека

«За» соответствующую резолюцию проголосовали 93 страны

Генассамблея ООН проголосовала за прекращение работы России в Совете ООН по правам человека за грубые и систематические нарушения прав человека в Украине российскими военными. Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, 7 апреля.

Свои голоса за принятие соответствующей резолюции отдали 93 страны, против проголосовали 24.

Для принятия решения необходима поддержка не менее двух третей из стран Генеральной Ассамблеи ООН, которые приняли участие в голосовании. Воздержавшиеся страны не учитываются.

В проекте резолюции, за который проголосовали, выражается «серьезное беспокойство из-за продолжающегося кризиса прав человека и гуманитарного кризиса в Украине», в частности из-за сообщения о нарушении прав со стороны России.

Решение Генассамблеи ООН приветствовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Только что право России на членство в Совете ООН по правам человека было приостановлено. Военным преступникам нет места в органах ООН, задачей которых является защита прав человека. Благодарен всем странам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию Генассамблеи и избрали верную сторону истории», – написал Кулеба.

Россия предупредила что страны, проголосовавшие "за" или содержание будут рассматриваться как "недружественный жест" с последствиями для двусторонних связей.

После обнародования результатов голосования Россия решила досрочно с 7 апреля прекратить свои полномочия члена Совета ООН по правам человека.

Резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении членства России в Совете по правам человека в МИД РФ назвали политически мотивированной и принятой для «демонстративного наказания суверенного государства-члена ООН», пишет «РБК».

Соединенные Штаты перед голосованием объявили, что будут добиваться отстранения России от Совета ООН по правам человека после того, как Украина обвинила российских военных в убийстве сотни мирных жителей в городе Буча.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский с резкой речью выступил на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, 5 апреля. Он раскритиковал Совбез за то, что он не может гарантировать мир, ради которого и создавалась организация.

Президент напомнил, что Россия нарушает устав ООН из первой же его статьи, в которой говорится о целях организации – поддерживать мир и принуждать к миру. Он призвал ООН приказать Россию за жестокие военные преступления и тем самым показать вторым потенциальным захватчикам, что они могут быть наказаны. Если не предпринять соответствующие деяния, то каждое из стран сумеет рассчитывать лишь на силу орудия, чтоб обеспечить себя сохранность, а не на интернациональное право. В конце концов Владимир Зеленский заявил, что если ООН окажется неспособной остановить войну на Украине, ее существование теряет смысл.