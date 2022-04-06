Оккупированный Бердянск - главные события

В Бердянске военные РФ вывесили российский триколор на горсовете. В городе проблемы с топливом и медикаментами. Эвакуация по-прежнему остается сложной.

В Бердянске Запорожской области, который находится под контролем военных РФ, над городским советом вывесили российский флаг вместо украинского.

В городе украинских флагов уже почти не осталось на админзданиях. Вместе с этим, как сообщили местные жители, в магазинах появляются продукты, ставшие дефицитом. В частности, уже в продаже есть дрожжи, сладости, туалетная бумага и стиральный порошок.

Бердянск был одним из первых украинских городов, которые заняли российские военные, после нового вторжения в Украину. Местные жители еще долго проводили в городе проукраинские митинги, которые впоследствии начали со стрельбой разгонять российские военные. В городе началась нехватка продуктов, наличных, топлива, лекарств. Российские силы преследуют местных активистов, политиков, журналистов.

21 марта украинские правоохранители получили информацию о том, что в сети интернет опубликовано видео с лицом, которое представилось как Сауленко Александр Федорович. Мужчина сообщал, что «берет на себя полномочия» по управлению городом из-за якобы «полного самоустранения действующей власти и нежелания сотрудничать с военно-гражданской администрацией».

Самопровозглашенному «мэру» выдвинули подозрение в коллаборационизме, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

6 апреля вооруженные оккупанты в Бердянске заблокировали работу гуманитарного центра, который расположен в Центре детского и юношеского творчества.

Об этом сообщили в оперативном штабе Бердянского исполкома. Около 10:00 в Центр приехало большое количество вооруженных людей. Они заблокировали двери. Всех работников центра и волонтеров завели в актовый зал. Что сейчас происходит в гуманитарном штабе — неизвестно. Волонтеры остаются в заложниках у оккупантов. Связь с людьми оборвалась.

Турция готова эвакуировать из Бердянска раненых и убитых, решение только за Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Турция согласилась эвакуировать раненых и убитых жителей Мариуполя из Бердянска.

Турция выступит посредником.

"Мы договорились на сегодня с Турцией, мы искали посредника, которого будут воспринимать оккупанты. Турция готова на сегодня вывезти кораблями, мы договорились, раненых и убитых, перевезти их из Бердянска. К Мариуполю подойти невозможно. Мы не дадим эту возможность. То есть вы понимаете, что в Бердянск это все нужно, чтобы доехало", — сообщил он.

Президент также отметил, что вся инфраструктура готова для того, чтобы вывезти раненых и погибших решение только за Путиным.