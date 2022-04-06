"Поддержать"
Тренды:
Новости
Оккупированный Бердянск - главные события
США уже отправили в Украину дроны-камикадзе
В санкционный список США попали дочери Путина
Российский музыкант Андрей Макаревич приехал в Бородянку
Экопарк Фельдмана - какая судьба животных из Харькова?
Бородянка: новая глава преступлений РФ
Верещук считает необходимым эвакуироваться
Западные чиновники не исключают, что Путин может еще раз попробовать захватить Киев
РФ в Мариуполе из всех сил пытается скрыть свои зверства
Вера Хвуст: Волонтёрские истории непокорённых. Елена из Гостомеля
Государства, высылающие дипломатов РФ из-за резни в Буче
Сотрудники Запорожской АЭС отказались общаться с роспропагандистами
Мэра Рубежного подозревают в коллаборационизме
В оккупированном Токмаке врачей заставляют подписывать контракты с Минздравом РФ
Зеленский в Совбезе ООН: Где эта безопасность, которую должен гарантировать Совбез?
Все новости
Новости / Война / Власть и право

Оккупированный Бердянск - главные события

23:46, 06 апр 2022
52
Версия для печати

В Бердянске военные РФ вывесили российский триколор на горсовете. В городе проблемы с топливом и медикаментами. Эвакуация по-прежнему остается сложной. 

В Бердянске Запорожской области, который находится под контролем военных РФ, над городским советом вывесили российский флаг вместо украинского. 

В городе украинских флагов уже почти не осталось на админзданиях. Вместе с этим, как сообщили местные жители, в магазинах появляются продукты, ставшие дефицитом. В частности, уже в продаже есть дрожжи, сладости, туалетная бумага и стиральный порошок.

Бердянск был одним из первых украинских городов, которые заняли российские военные, после нового вторжения в Украину. Местные жители еще долго проводили в городе проукраинские митинги, которые впоследствии начали со стрельбой разгонять российские военные. В городе началась нехватка продуктов, наличных, топлива, лекарств. Российские силы преследуют местных активистов, политиков, журналистов.

21 марта украинские правоохранители получили информацию о том, что в сети интернет опубликовано видео с лицом, которое представилось как Сауленко Александр Федорович. Мужчина сообщал, что «берет на себя полномочия» по управлению городом из-за якобы «полного самоустранения действующей власти и нежелания сотрудничать с военно-гражданской администрацией».

Самопровозглашенному «мэру» выдвинули подозрение в коллаборационизме, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

6 апреля вооруженные оккупанты в Бердянске заблокировали работу гуманитарного центра, который расположен в Центре детского и юношеского творчества. 

Об этом сообщили в оперативном штабе Бердянского исполкома. Около 10:00 в Центр приехало большое количество вооруженных людей. Они заблокировали двери. Всех работников центра и волонтеров завели в актовый зал. Что сейчас происходит в гуманитарном штабе — неизвестно. Волонтеры остаются в заложниках у оккупантов. Связь с людьми оборвалась.

Турция готова эвакуировать из Бердянска раненых и убитых, решение только за Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Турция согласилась эвакуировать раненых и убитых жителей Мариуполя из Бердянска.

Турция выступит посредником.

"Мы договорились на сегодня с Турцией, мы искали посредника, которого будут воспринимать оккупанты. Турция готова на сегодня вывезти кораблями, мы договорились, раненых и убитых, перевезти их из Бердянска. К Мариуполю подойти невозможно. Мы не дадим эту возможность. То есть вы понимаете, что в Бердянск это все нужно, чтобы доехало", — сообщил он.

Президент также отметил, что вся инфраструктура готова для того, чтобы вывезти раненых и погибших решение только за Путиным.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Фото
3-03-2022, 18:53
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще