В санкционный список США попали дочери Путина

США запретили инвестировать в Россию и ввели блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Также в санкционный список попали дочери Путина

Белый дом вводит санкции против "двух взрослых дочерей" президента России Владимира Путина, сообщает агентство Associated Press.

В санкционный список также включены жена и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова, а также 18 российских чиновников, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр Михаил Мишустин, пишет Reuters cо ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Кроме того, Вашингтон вводит блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-Банка (кроме операций, связанных с энергетикой). Под аналогичные санкции попадут и крупные государственные предприятия РФ (их список Минфин США представит 7 апреля), сообщает CNN.

Также США запрещают новые инвестиции в РФ и оплату российского госдолга за счет средств, находящихся под американской юрисдикцией.

Накануне Bloomberg сообщил, что Евросоюз обдумывает возможность санкций против предполагаемых дочерей Владимира Путина Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой.

Агентство отметило, что это скорее «символический жест», так как о существенных активах Тихоновой и Воронцовой за пределами России неизвестно, но он призван «привлечь внимание» Путина.

Западные страны стали обсуждать очередные санкции против России после сообщений об убийстве мирных жителей в Киевской области, где до недавнего времени находились российские военные. Россия причастность к убийствам гражданских отрицает.