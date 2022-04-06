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Российский музыкант Андрей Макаревич приехал в Бородянку

22:44, 06 апр 2022
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Об этом рассказал один из украинских военных, сопровождавший в город певицу Руслану.

Лидер российской рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич приехал в освобожденную от российских оккупантов Бородянку.

Об этом стало известно из видео певицы Русланы, которое она обнародовала в Facebook. На днях артистка побывала в Бородянке, куда привезла гумпомощь и показала, что после себя российские войска оставили в городе.

Пока Руслана снимала, один из сопровождавших ее военных рассказал, что в Бородянку приехал Макаревич:

"Мы сейчас в школу подъедем, там будет больше людей. Вот понимаешь, смотри, приехал Макаревич, это их парень. А сейчас приедешь ты – первая, кто…" – сказал военный, наверное, имея в виду, что Руслана первая из знаменитых украинцев, которая после освобождения города приехала сюда.

У себя в Facebook Макаревич вступился за тех известных россиян, которые с начала войны уехали из РФ и которых активно критикуют те, кто остался в стране:

"Вижу тявканье по поводу уехавших – Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры... Это Россия уехала от вас, мудачье. Потому что Россия – они, а не вы", – написал Макаревич.

Как известно, музыкант поддерживает Украину и не раз обращался к россиянам и критиковал действия Путина.

Также, на официальной странице группы "Машина Времени" сообщается, что 30 марта в Израиле у Макаревича родился сын, музыкант был запечатлен вместе с супругой и малышом в больнице. 

Источник: tsn.ua


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