Экопарк Фельдмана - какая судьба животных из Харькова?

Хищников из харьковского экопарка не придется усыплять

Вольеры животных сильно повреждены, хищники страдают.

Не принимать поспешных решений и не усыплять животных призывает Александра Фельдмана всеукраинское гуманистическое движение, которое борется за права животных, UAnimals. Активисты готовы помочь с эвакуацией крупных животных в частный зоопарк в Киевской области.

"Сегодня в сети распространилось видео, где владелец Фельман экопарка сообщил о критической ситуации в заведении и предположил, что, возможно, придется усыпить животных. UAnimals уже включились в спасение зверей и призывает Александра Фельдмана не принимать поспешных решений и не убивать животных. Мы сконтактировали с руководством экопарка и договорились об эвакуации зверей в Приют диких животных Натальи Поповой (в Киевской области), которая готова забрать их всех", — рассказали в UAnimals.

Зоозащитники уже нашли клетки для эвакуации.

Кроме того, к спасению животных готовы подключиться и в Днепре. По информации чиновников, идут переговоры с Александром Фельдманом.

Напомним, для хищников из Фельдман экопарка попытаются оборудовать временное жилье в старом большом конном комплексе в поселке Чутово Полтавской области. Если не получится, животных усыпят.

Из-за огневых атак русских террористов инфраструктура экопарка разрушена, а хищники предоставляют риск для жизни горожан.

"Разрушены вольеры, разрушена вся инфраструктура, чудом остались живы тигры и львы. Очень сильно пострадали их клетки, они в любой момент могут выйти на улицу, в тяжелом состоянии сооружение, где находятся медведи", - рассказал директор экопарка.

В Экопарк едут автомобили для эвакуации животных из Киева, Одессы и с Западной Украины.

Вечером 5 апреля из Фельдман экопарка начали эвакуировать хищников. Удалось вывезти в безопасное место двух львят, пантеру, ягуара, несколько птиц и карликового оленя. Эвакуация продолжается 6 апреля. Об этом сообщил владелец Экопарка Александр Фельдман.

"Нам удалось спасти маленьких львят, пантеру, ягуара, некоторых птиц, спасти карликового оленя, к сожалению одного, вся его семья погибла. Краснокнижное животное", — сказал Фельдман.

Эвакуацию продолжили 6 апреля с 8 утра. Уже удалось вывезти серого журавля. По словам Александра Фельдмана, до сих пор в экопарке остается 70% животных.

"К нам едут из Киева, из Одессы, с Западной Украины машины, везут клетки, специальные средства (снотворные). Будем бороться. В парке находятся большие животные — верблюды, тибетские коровы и так далее. Но основной сейчас упор будет на хищников", — пояснил владелец экопарка.