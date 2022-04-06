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Война / Армия / Киев

Бородянка: новая глава преступлений РФ

21:48, 06 апр 2022
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В последние дни украинские чиновники озвучили немало предупреждений о том, что масштаб разрушений и жертв в Бородянке (Киевская область) может превысить то, что совершили оккупанты в Буче.

Еще в первые дни войны этот городок в полной мере ощутил на себе удары российских войск, в том числе по гражданскому населению. В частности, 28 февраля Генштаб ВСУ сообщал, что во время проезда через Бородянку оккупанты начали уничтожать инфраструктуру и дома, а группа танков открыла хаотичный огонь по многоэтажкам. Кроме того, россияне сбрасывали на город авиабомбы.

Советник главы МВД Вадим Денисенко 6 апреля заявил в эфире телемарафона, что под завалами многоэтажных построек в Бородянке может быть много погибших, поскольку в подвалах этих построек укрывались люди. «Страшно представить, что там можно увидеть под этими завалами», — сказал Денисенко, подчеркнув, что их еще предстоит разобрать.

И.о. председателя Бородянского поселкового совета Георгий Ерко после освобождения Киевской области подтвердил, что жители города были похоронены в подвалах заживо. По его словам, оккупанты не давали разбирать завалы в Бородянке: как только люди приближались к поврежденным домам, начинались обстрелы.

«Мы обращались к ним и в письменном виде — раскапывать никто никого не давал», — добавил Ерко.

А руководитель гуманитарного направления Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что Бородянка практически уничтожена, и для восстановления поселка нужно проделать огромную работу. «К сожалению, города практически нет. Рашисты уничтожали все на своем пути. Цинично и зверски. Город сейчас закрыт — там работают спасатели и правоохранители», — рассказал он 5 апреля.

Кулеба также добавил, что количество жертв в Бородянке оценивается в сотни убитых мирных жителей.

" Поселок превратился в руины — уничтожены дома и инфраструктура, на улицах стоят обгоревшие машины. Но самое страшное — сотни убитых гражданских людей, сотни раненых. Российские оккупанты устроили геноцид украинцев. Иначе это не назвать", — отметил он.


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