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Верещук считает необходимым эвакуироваться

21:13, 06 апр 2022
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Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук считает необходимым для жителей Луганской, Донецкой и части Харьковской областей эвакуироваться в безопасные регионы.

«Надо немедленно принимать решение, если глава ВГА – а, например, Луганский глава ВГА и Донецкий требуют покинуть и делают все, чтобы прошли эвакуации и мы ежедневно это делаем. Надо делать, потому что потом люди будут под огнем, их будут расстреливать и ничего не смогут поделать. И мы не сможем помочь им. Потому что прекратить огонь практически невозможно. По своему опыту скажу: особенно Луганская и Донецкая области. Конечно же, часть Харьковской области. Надо эвакуироваться. Если есть такая возможность. А сейчас еще возможность есть», - цитирует Верещук пресс-служба министерства.

Вице-премьер пояснила, что отвод войск оккупанта из Киевской и Черниговской областей не был жестом доброй воли перед очередным раундом переговоров.

«Это был жест железной воли нашей армии, власти и всего украинского народа», - заявила она и сообщила, что все должны быть готовы к дальнейшему обострению.

Укрзализныця увеличивает количество эвакуационных поездов, также прикладываются усилия для организованной эвакуации автобусами, но данный призыв касается и всех, кто может эвакуироваться на собственном транспорте самостоятельно. Данная мера безопасности поможет не только сохранить вашу жизнь, но и облегчит работу ВСУ, а также снизит антропогенную нагрузку на руководство военно-гражданских администраций областей. 


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