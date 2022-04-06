Западные чиновники не исключают, что Путин может еще раз попробовать захватить Киев

Нельзя утверждать, что недавнее изменение стратегии России в войне против Украины означает, что Путин отказался от попытки захватить Киев, считают официальные лица США и Запада.

Об этом пишет CNN.

По словам высокопоставленного представителя оборонного ведомства, долгосрочные цели Путина непонятны, однако американские и европейские официальные лица заявили CNN, что повторное вторжение в Киевскую область все еще возможно.

"Мы ожидаем, что для защиты любой территории, которую она захватит на востоке, Россия потенциально может распространить свою силовую проекцию и присутствие еще глубже в Украине за пределы Луганской и Донецкой областей", - заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

По словам Салливана, США ожидают, что Россия продолжит наносить воздушные и ракетные удары по всей Украине, в том числе по Киеву, Одессе, Харькову и Львову.

"Цель России в конечном счете состоит в том, чтобы максимально ослабить Украину", - сказал он.

По оценкам США, Россия может захватить Киев за несколько дней и повлечь за собой гибель 50 тысяч мирных жителей Украины, об этом пишет Washington Рost.

Наблюдая за скоплением российских войск на севере Украины - в Беларуси, а также вдоль самой российской границы, знакомые с информацией американские чиновники считают, что Кремль, возможно, настраивает их на наступление на сам Киев, отправив войска на юг в украинский город Житомир и двигаясь к востоку в столицу, тогда как большие силы смогут продвигаться на запад с российской территории.

Такой шаг позволит россиянам избежать места крушения на Чернобыльской АЭС, которое находится в Украине у границы с Беларусью.

Спутниковые снимки указывают на то, что некоторые находящиеся в Беларуси российские наземные подразделения приближаются к украинской границе. Министерство обороны России сообщило в субботу, что самолеты Су-25М, самая совершенная версия реактивных самолетов, предназначенных для поражения наземных и низкоскоростных воздушных целей, были перекинуты в Беларусь для участия в текущих "военных учениях".

Издание пишет, что "по обновленным оценкам военных и разведке США, представленным законодателям и европейским партнерам", России для того, чтобы войти в Киев, "потребуется два дня". Американское издание в своем материале распространяет информацию, что это может "привести к гибели до 50 тыс. мирных жителей, вызвать гуманитарный кризис, в результате которого до 5 млн. беженцев будут спасаться от хаоса".

Ссылаясь на "многочисленные источники" из числа официальных лиц и сотрудников американской разведки, издание утверждает о том, что Россия "стянула к границам Украины около 70% сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения".

"Для возможного нападения на Россию подготовлены 83 батальонные тактические группы количеством около 750 военнослужащих в каждой". В статье говорится, что "две недели назад было зафиксировано присутствие 60 таких групп".

Издание утверждает, что "силы, в частности, подразделения по наведению мостов, продолжают прибывать на границу", при этом "все больше батальонных тактических групп находятся в пути, лишь немногие из них в отдаленных районах, таких как Арктика, остаются на своих базах".

Кроме того, в публикации содержатся утверждения о том, "в России есть от 20 до 30 боевых кораблей в Черном море, и она может начать десантные атаки вдоль побережья".

СМИ также сообщает, что американские официальные представители "обеспокоены тем, что вторжение в обозначенных масштабах будет иметь глобальные последствия, даже если российские войска не выйдут за пределы Украины".

Масштаб наращивания дает понять, что это больше блеф, но некоторые европейские чиновники все еще не уверены, сказал представитель западной безопасности.

Однако чиновник предупредил, что Путин оказывает столь сильное политическое и экономическое давление на Украину, в том числе перекрывая транзит газа через ее территорию, что правительство Украины "может упасть даже без полного вторжения".