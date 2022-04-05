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Политика / Война / Энергетика / Запорожье

Сотрудники Запорожской АЭС отказались общаться с роспропагандистами

22:03, 05 апр 2022
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Украинские атомщики в очередной раз отказались предавать свою станцию, свой город и свою страну.

Об этом сообщает «Энергоатом».

Российские пропагандисты снова пытались снимать «победное кино» о Запорожской атомной электростанции. Специально для этого на АЭС приехала целая команда – два десятка – федеральных журналистов. Но ни один из них не получил хоть одного комментария из уст работников ЗАЭС.

Напомним, 4 марта, крупнейшую атомную электростанцию ​​Европы после тяжелых боев на улицах города Энергодара захватили военные силы Российской Федерации. Во время ночного штурма Запорожской АЭС погибли трое украинских военных: еще двое – в больнице. Также были повреждены здания промышленного комплекса станции.

Также сегодня, 5 апреля, подразделения Национальной гвардии Украины прибыли на Чернобыльскую АЭС. Об этом сообщает ДСП «Чернобыльская АЭС» в Facebook

Основными задачами нацгвардейцев на площадке являются охрана и оборона ядерных установок, а также физическая защита ядерных материалов.

Действующие атомные электростанции Украины стабильно производят электрическую энергию. Их суммарная текущая мощность обеспечивает необходимые объемы электроэнергии для нужд страны.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм.


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